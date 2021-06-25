فيديو مرح يجمع نبيلة عبيد وأحلام في الإمارات

نبيلة عبيد النجمة المصرية مازالت تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام ظهرت فيه برفقة النجمة الإماراتية أحلام.

نبيلة عبيد تتفاعل مع أحلام خلال تواجدها في دبي

نبيلة عبيد ظهرت وهي في حفل ضم عدد من المشاهير بدولة الإمارات، ومن بينهم المطربة أحلام، التي حرصت على التقاط صور تذكارية وفيديوهات وهي تغني خلال الحفل وتتفاعل معها الفنانة المصرية.

نبيلة عبيد نشرت الفيديو عبر حسابها على انستجرام، وظهرت فيه وهي تتفاعل مع المطربة أحلام بالتمايل وترديد بعض من كلمات الأغنية، وعلقت نبيلة عبيد وقالت: "مع نجمة الإمارات العربية والخليج الصديقة المطربة أحلام والحفاوة الجميلة والترحاب الكريم.. مساء الورد"

نبيلة عبيد تعبر عن سعادتها بعد زيارتها الأخيرة في دبي

كما نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر خاصية القصص القصيرة لقطات من التي جمعتها مع الفنانة أحلام، خلال الحفل وعبرت عن مدى سعادتها بلقائها، ولاقت الفيديوهات التي نشرتها نبيلة عبيد تفاعل عدد من المتابعين.

الجدير بالذكر أن الفنانة نبيلة عبيد قد نشرت عدة صور وفيديوهات لها على حسابها بانستجرام من زيارتها الأخيرة في دبي، ونشرت فيديو لها مع الإعلامي مصطفى الأغا، ووجهت إليه رسالة خاصة قالت بها: "الإعلامي العربي السوري مصطفى الأغا صاحب أخف دم على الشاشة تشرفت بلقاء الصدفة وسعيدة بكلامك وترحيبك ولازم تعرف ان انا من متابعيك على شاشة mbc...كان نفسي كل حبايبي يكونوا معايا...وحشتوني".

نبيلة عبيد ومحمد رمضان

كما نشرت أيضاً صورة لها مع الفنان محمد رمضان في دبي، وظهر الأخير وهو يقبل يدها، وعلقت على الصورة قائلة: "مع النجم الجميل محمد رمضان في دبي.. لقاء فيه كثير من الاحترام واللياقة والحاجات الجميلة.. يا رب الخير دايما للجميع.. محمد رمضان ممثل شاطر بيعجبني شغله وافكاره و بتابع دايما اعماله الفنية"، وعلق محمد رمضان على صورته مع نبيلة عبيد وقال:" أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي".