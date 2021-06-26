شقيق ياسمين عبدالعزيز بأول ظهور مع زوجها أحمد العوضي :"لا محبة إلا بعد عداوة"

وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز يبدو أن الخلافات القديمة بينه وبين زوج شقيقته الفنان أحمد العوضي قد انتهت وذلك بعد ظهور الثنائي معا بعد فترة طويلة من هذه الأزمة.

وائل عبدالعزيز يعلن انتهاء خلافه مع أحمد العوضي

وائل عبدالعزيز نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بزوج شقيقته الفنان أحمد العوضي لأول مرة بعد أن قام الأول بالهجوم على الأخير بعد أنباء زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، وائل عبدالعزيز أكد أنه قد تجاوز الماضي مشيرا أن ما يجمعه مع أحمد العوضي الآن محبة جاءت بعد خلاف حاد، كما طلب منه كذلك أن يكون حريصا على الفنانة ياسمين عبدالعزيز فكتب وائل عبدالعزيز: "حمدالله علي السلامة يا عوضي لا محبه إلا بعد عداوه، وخد بالك من وحش الكون وعلي الله حكايتنا كلنا".

تفاصيل أزمة أحمد العوضي ووائل عبدالعزيز

أحمد العوضي حتى الآن لم يعلق على الصورة التي نشرها شقيق زوجته، بينما تفاعل العديد من المتابعين مع صورتهما التي نشرها وائل عبدالعزيز الذي قد أثار جدلا واسعا بعدما نشر أكثر من تعليق يهاجم فيه ارتباط شقيقته بالفنان أحمد العوضي، لكن تعرض وائل عبدالعزيز بعد تصريحاته لهجوم من قبل محبي الفنانة المصرية والذين طلبوا منه عدم تدخله في حياتها الشخصية، ليعود بعد ذلك ويقدم اعتذاره لشقيقته عبر حسابه على "انستجرام"، كما طلب في رسالة أخيرة نشرها أن تغفر له تصريحاته السابقة فكتب: "بتاسفلك لو في يوم صدر مني شيء غلط كان بنزعه الاخوه مش اكتر".

رسائل رومانسية بين ياسمين عبد العزيز وزوجها

ياسمين عبد العزيز قد نشرت خلال الأيام الماضية فيديو مع زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرا وهما في السيارة ويستمعان إلى أغنية واستعرضا رومانسيتهما في ظهورهما الجديد على مواقع التواصل، وأشعلا "انستجرام" بسببه ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا خاصة أن الثنائي يحظى باهتمام كبير من الجمهور منذ زواجهما.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو وهي تمسك بيد زوجها وتقبله، وعبرت عن حبها له أيضاً في تعليقها على الفيديو بوصفها له بـ"حب عمري"، في حين أعاد أحمد العوضي نشر الفيديو عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليه قائلاً : "إلى الأبد"، وانهالت التعليقات على الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز والذين اعجبوا برومانسيتهما ودعمهما لبعضهما في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى ظهورهما المتكرر معاً على مواقع التواصل.

الصور مأخوذة من حسابات كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ووائل عبدالعزيز على "انستجرام".