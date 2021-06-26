مها أحمد تطلب الدعاء بعد نقل والدتها إلى العناية المركزة

مها أحمد الفنانة المصرية كشفت عن تدهور الوضع الصحي لوالدتها في الساعات الأخيرة مما تطلب نقلها إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

نقل والدة الفنانة مها أحمد إلى العناية المركزة

مها أحمد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها بوالدتها، حيث كشفت أن الأخيرة تواجه أزمة صحية تسببت في نقلها إلى المستشفى في الساعات الماضية، ونتيجة تدهور حالتها دخلت إلى العناية المركزة، مها أحمد اقلقت الجمهور على حالة والدتها وتحديدا بعدما طلبت من محبيها ومتابعيها الدعاء لها من أجل أن تتجاوز وضعها الصحي الحالي والذي لم تشكف بشكل مفصل عن تفاصيله، فكتبت مها أحمد تعليقا على الصور قالت فيه: "أمى حبيبتى دعواتكم في العناية المركزة".

الجمهور يساند مها أحمد بعد كشفها عن مرض والدتها

مها أحمد قامت بنشر مجموعة من الأغاني عن الأم على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" لتعبر عن الحالة التي تعيشها بسبب مرض والدتها، وحظت الفنانة المصرية بدعم كبير من متابعيها الذين علق العديد منهم على الصور التي قامت بنشرها، وتمنوا الشفاء العاجل لوالدتها وأن تمر هذه الأزمة على خير وتعود من جديد لمنزلها ولأسرتها.

وعلق أيضا الفنان عمرو عبدالعزيز على ما نشرته الفنانة المصرية فكتب: "الف سلامة عليها وربنا يشفيها ويعفو عنها يارب العالمين"، كما علق بعض المتابعين عن الشبه الكبير بين مها أحمد ووالدتها حيث علقت إحدى المتابعات على الصور التي أظهرت مها احمد أثناء فترة طفولتها مع والدتها فكتبت: "نفس ملامحك يا بطوط من صغرك زي السكر والله".

مها أحمد ومجدي كامل في حفل زفاف نجل مصطفى قمر

مها أحمد قد ظهرت مع زوجها الفنان مجدي كامل في الأيام الماضية بحفل زفاف نجل الفنان مصطفى قمر، ونشرت الفنانة المصرية صورة تجمعها مع زوجها من الحفل وعبرت عن مقدار حبها له فكتبت: "الشوق الحب الزوج النجم".

الفنانة مها أحمد كشفت خلال الأسابيع الماضية عن معاناتها بسبب عدم الاستعانة بها في أعمال درامية منذ أن فقدت وزنها الزائد قبل سنوات، فتزامنًا مع تعليقها الصادم على أزمة محمد سامي وانتقادها لكل من أحمد السقا وأمير كرارة بعدم الوقوف بجانبها، ورغم الانتقادات التي وجهت للفنانة المصرية إلا أن أحمد السقا وأميرا كرارة خرج كل منهما ليؤكدان على عدم غضبهما مما صرحت به ، حيث نشر أحمد السقا رسالة عبر حسابه على "فيس بوك" وجهها لمها أحمد قال فيها: "العشرة بتحكم الواحد.. والعيش والملح عقد.. وعفى الله عما سلف يا أختي العزيزة مها".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة مها أحمد على "انستجرام".