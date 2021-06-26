فيديوهات مميزة من حفل عبدالله الرويشد وداليا مبارك وفهد الكبيسي في الرياض

عبدالله الرويشد وكل من الفنانة داليا مبارك والفنان فهد الكبيسي قاموا بإحياء حفل جديد من حفلات الرياض التي تنظم في المملكة العربية السعودية وبرعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم من شركة روتانا.

داليا مبارك تشعل فقرتها بأغنية "اللي يمشي عادي"

داليا مبارك افتتحت الحفل الكبير الذي شهد حضورا واسعا من قبل الجمهور السعودي، وكان في استقبال الفنانة السعودية المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، وقدمت الفنانة داليا مبارك مجموعة من أجمال الأغاني التي تفاعل معها الجمهور الذي تواجد في الحفل، كما أشعلت فقرتها بتقديم أحدث أعمالها الغنائية وهي أغنية "اللي يمشي عادي" والتي طرحت عبر قناتها الرسمية على يوتيوب الشهر الماضي، وحققت ما يقارب من 26 مليون مشاهدة، كما قدمت داليا مبارك أغنية "وينك الليلة"، وكذلك أغنية "ترا حقي"، و"كذا ممكن"، واختتمت الفنانة السعودية فقرتها الغنائية بـ"قلبت الطاولة".

فهد الكبيسي: "متشوق للقاء الجمهور السعودي بعد غياب"

فهد الكبيسي وجه كلمة قصيرة قبل بداية الحفل وعلى هامش لقائه مع وسائل الإعلام حيث أكد على سعادته بالتواجد بين الجمهور السعودي، وكذلك عودة الحفلات الغنائية من جديد بعد أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في توقفها لفترة طويلة فقال فهد الكبيسي: "سعيد بوجودي في هذا الحفل، متشوق جدا للقاء الجمهور السعودي بعد غياب وأشكر شركة روتانا على ترتيب هذه الحفلة، وجميع النجوم اعتقد في العالم العربي متشوقون للقاء الجمهور بعد أزمة كورونا والتي منعت إقامة مثل هذه الحفلات".

فهد الكبيسي قدم خلال فقرته الغنائية مجموعة من الأغاني من بينها أغنية "الحب أسرار"، وأيضا كل من أغنية " أترامى"، و"ماذا دهاك"، كما قدم فهد الكبيسي أغنية "ليه أنا أهتم".

استقبال حافل لعبدالله الرويشد في حفلات الرياض

عبدالله الرويشد استقبله الجمهور السعودي بشكل حافل، وقدم الفنان الكويتي كلمة للجمهور الذي حضر الحفل فقال: "مساء الخير يا اهلا وسهلا ومرحب، مشكورين على حضوركم"، كما افتتح الحفل بأغنية "وحشت الدار"، وقدم النجم الكويتي الكبير مجموعة من أجمل ما غنى خلال مسيرته الفنية الطويلة وكان من بين الأغاني التي قدمها أغنية " تعال ما بقي لي يوم"، و"يبيلك قلب"، عبدالله الرويشد كشف في لقاء مع وسائل الإعلام قبل الحفل عن استعداده لألبوم جديد مكون من 5 أغاني، وأن الألبوم من المقرر أن يتم طرحه في العيد.

يذكر أن الفنانة نوال الكويتية قد أعلنت مشاركتها في حفلات الرياض هذا الشهر، ونشرت شركة "روتانا" بوستر حفل نوال الكويتية الجديد، وشوقت الجمهور إلى الحفل وكشفت تفاصيله الكاملة للجمهور، وقالت في تغريدة على حساب الشركة بتويتر:" لو صوتك يغيب عني صدقني يضيق صدري.. برعاية الهيئة العامة للترفيه مستمرين معاكم بالطرب.. قيثارة الخليج نوال الكويتية.. الخميس 1 يوليو، فور سيزونز الرياض، سعر التذكرة يبدأ من 1000 ريال سعودي شاملة العشاء.. تنظيم روتانا".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لشركة "روتانا" عبر "انستجرام" و"تويتر".