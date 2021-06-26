صور نيكول سابا تعود لنشاطها الفني بأغنية "الجو حلو" وهذا موعد طرحها

انتهت النجمة اللبنانية نيكول سابا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الجو حلو" والتي اختارت أن تعود بها لجمهورها بعد غيابها لفترة عن الساحة الغنائية.

نيكول سابا تستعد لطرح أغنية جديدة

"الجو حلو" تعد مفاجأة نيكول سابا في صيف ٢٠٢١ من كلمات ومزيكا مميزة لما تحتويها من آجواء البهجة والطاقة الايجابية التي تتسم بها أغانيها ومن المقرر أن يتم اطلاقها عقب عيد الأضحى المبارك.

الأغنية تم تسجيلها داخل استديو ميشن في القاهرة، وهي من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحي، وتوزيع آمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح وتصوير فوتوغرافيا صلاح جودة.

وفي سؤال خلال لقائها بعدد من مراسلي القنوات الفضائية عن سر جمالها أجابت نيكول مداعبة شقيقتها نادين سابا -التي تواجدت بصحبتها داخل الاستديو - قائلة :"طبعا علشان الرياضة المستمرة .. وأكيد الجينات الوراثية من ماما لها دور .. شوفوا نادين أختي قمر".

ومن المقرر ان تكشف نيكول عن أغنية آخري لها خلال الأيام القليلة القادمة والتي تنوى تصوريها مع احد أبرز المخرجين في مجال الكليبات ووعدت بالإفصاح عن تفاصيلها في الوقت المناسب.