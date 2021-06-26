هند صبري: فخورة جدا لأنى جزء من برنامج الأغذية العالمية

بعد تسلم النجمة هند صبري سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شارة وشهادة جائزة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمي، قالت هند صبري : "فخورة جداً أنني جزء من هذه الأسرة ، وهذه الجائزة لنا جميعاً، خاصة للرجال والنساء الذين اختاروا خدمة المحتاجين على مدار 24 ساعة يومياً، وأيضاً لكل من يقومون بإيصال الغذاء كل يوم براً وبحراً وجواً".

وأضافت هند صبري : "مبروك لبرنامج الأغذية العالمي ولجميع زملائي الذين نالوا هذا الشرف من خلال عملهم على توفير حياة أفضل للناس، ومنحنا عالما أفضل، عالما خاليا من الجوع".

جاءت تلك الجائزة تقديرا لتفانى هند صبري وعملها ومساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام، والجائزة حصل عليها البرنامج لعام 2020 لجهوده في تعزيز السلام مع تسليط الضوء على الروابط بين الصراع والجوع.

يذكر أن هند صبري كانت قد عُينت كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2010، وحضرت قبل تعيينها وطوال فترة عملها مع البرنامج، عمليات برنامج الأغذية العالمي في مصر وتونس والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وبنغلاديش.