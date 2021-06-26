عبير صبرى تستأنف تصوير مشاهدها فى مسلسل عودة الأب الضال

استأنفت الفنانة عبير صبرى تصوير مشاهدها في مسلسل "عودة الأب الضال" بعد انتهاء إجازة قصيرة ابتعدت فيها عن التصوير لانشغالها بتصوير فيلمها الجديد "ليلة العيد"، حيث تجسد خلال الأحداث دور زوجة رجل ثرى والذى يقوم بدوره الفنان بيومى فؤاد وتطمع فى الاستيلاء على الفندق الخاص به، والحصول على أمواله، فى إطار كوميدى اجتماعى خاصة فى المواقف بينهم وأثناء رحلته فى البحث عن أولاده.

والمسلسل من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وبطولة خالد منصور، شادى ألفونس، أميرة هاني، هاجر عفيفي، ونور قدري، رانيا الخطيب، نيفين محمد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، أحمد فتحي، ومحمد عبدالرحمن وإخراج أحمد عبدالعال.

يذكر أن شاركت الفنانة عبير صبرى متابعيها، بفيديو من كواليس فيلم "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز الذى استأنف تصويره هذا الأسبوع بمنطقة الحزام الأخضر، وكشفت عبير صبرى عن طبيعة الشخصية التى تجسدها فى الفيلم لذ ظهرت فى الفيديو بالنقاب ومعها هنادى مهنا مرتدية الحجاب.