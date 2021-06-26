نشرت الفنانة مي سليم، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". و ظهرت مي سليم فى الصورة بفستان اسود جذاب من أمام سيارتها الفارهة. وتركت مي سليم، شعرها إلى الوراء بطريقة إنسيابية وناعمة مع وضع اكسسورات الشعر على جانبي شعرها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مى سليم تتألق في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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