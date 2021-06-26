شاهد.. بدون مكياج.. درة تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها صورًة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت درة في الصورة وهي ترتدي فستانا أصفر بسيطا، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.

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