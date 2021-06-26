أوس أوس يدخل عالم المهرجانات بأغنية جديدة ”الكل متراضى”

قرر الفنان أوس أوس أن يقتحم عالم المهرجانات لأول مرة بأغنية جديدة اسمها "الكل متراضى"من ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي، وكلمات وإخراج محمد المحمدي، وتقول كلمات الأغنية.

"معاكى الكل متراضى.. وفاتحة الباب لأى شباب"

"دة نص اصحابى راضيتهم.. حتى جيرانا والبواب"

يذكر أن الفنان أوس أوس قال خلال لقائه بصحبة محمد عبد الرحمن "توتا" فى الجزء الثانى من حلقتهم فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، أنا من مشجعى نادى الزمالك، ومرة سافرت أشوف مباراة لمحمد صلاح، وشفت حب كل العالم له والمرة التانية كنت في لبنان ومحمد حماقى قالى تعالى أحضر "ذا فويس" قولتله عاوز أغنى لأنى مقتنع بأن صوتى حلو لأنى لما بغنى بيعجبنى، فرد وقالى "ما بلاش".

وتحدث توتا، عن يومياته أيام زمان في المطرية، قائلا: "كنت بحب أجيب على الفطار العيش البلدى والفول والطعمية وكنت بتجنن لما قرطاس الطعمية يقع على الأرض؛ لأن الطعمية مغناطيس التراب والنسكافية عرفته في 3 إعدادي والرياضة بالنسبة ليا حساب، لكن ممارسة رياضة سباحة وكده كنت بروح عشان أكل هامبرجروفي فقرة غنائية قدمت المغنية تاليا أغنية "كيفك أنت" لفيروز، واشترك معها في الغناء أوس أوس و توتا وأشعلوا المسرح برقصهم وغنائهم.