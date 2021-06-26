ريمي بغدادي تنضم إلى ”المماليك” مع بيومي فؤاد

انضمت الفنانة الشابة ريمي بغدادي إلى فريق عمل مسلسل "المماليك" الذي من المتوقع البدء في تصويره الأسبوع المقبل، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى، وهو عمل اجتماعى تشويقى من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة.

العمل من بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، حنان سليمان، عفاف رشاد.

ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى المسلسل بدور رجل أعمال يعشق "الستات" وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.

وشاركت ريمي بغدادي في عدد من الأعمال السينمائية والدراسة منها مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة مع الفنانة منة شلبي والفنان آسر ياسين ومسلسل أبو العروسة مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر.