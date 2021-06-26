شاهد.. أحدث ظهور لفيروز مع ريما الرحباني

شاركت المخرجة والكاتبة اللبنانية ريما الرحباني جمهورها صورة جمعتها بوالدتها الفنانة الكبيرة فيروز في أحدث ظهور لها.

وكتب "ريما" تعليقا على الصورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" سيلفي والماضي خلفي".

ويعد هذا أول ظهور لأرزة لبنان فيروز منذ لقائها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وتسلمها وسام جوقة الشرف أعلى وسام فرنسي، وذلك العام الماضي.

وهذه لم تكن المرة الأولى التى تتقلد فيها «السيدة فيروز» أوسمة فرنسية رفيعة، حيث قلدها الرئيس الفرنسى الراحل فرانسوا ميتران وسام «قائد الفنون والآداب» أحد أرفع الأوسمة الأوروبية، أواخر ثمانينيات القرن الماضي، كما قلدها الرئيس الفرنسى الراحل جاك شيراك وسام «جوقة الشرف» من رتبة فارس أواخر التسعينيات، وهو الوسام ذاته الذى قلدها إياه الرئيس إيمانويل ماكرون، وشعاره «الشرف والوطنية»، والذى أسسه قائد فرنسا التاريخى نابليون بونابارت مطلع القرن التاسع عشر.

وحازت «جارة القمر» خلال تاريخها، وسام الشرف اللبنانى من رتبة فارس، ومنحها إياه الرئيس اللبنانى الراحل كميل شمعون، كما قلدها الرئيس اللبنانى الراحل فؤاد شهاب وسام الاستحقاق، ووسام الأرز، وهو أرفع وسامٍ لبناني، وكذلك الرئيس اللبنانى الراحل سليمان فرنجية الذى قام بتقليدها وسام «جوقة الشرف».

وكرمت الأردن «السيدة فيروز» بـ٣ أوسمة اخرى وهى «ميدالية الكرامة» ووسام «النهضة» الأردنى من الملك الراحل الحسين بن طلال، ومنحها أيضًا «ميدالية الشرف» الذهبية، وهو أعلى وسام يمنح من المملكة الأردنية الهاشمية.

وقلدها الرئيس السورى الراحل نور الدين أتاسي، وسام «الاستحقاق» من الدرجة الأولى، في ستينيات القرن الماضي.