قرار صارم من الموسيقيين ضد حمو بيكا.. تعرف على التفاصيل

قال مصدر بنقابة المهن الموسيقية ، ان صدور قرار بإيقاف مغني المهرجانات حمو بيكا عن إحياء الحفلات في مصر، بسبب عدم تقنين أوضاعه في النقابة وعدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة، ما يتعارض مع استئناف عمله في إحياء الحفلات.

يأتي ذلك بعدما أحيا مغني المهرجانات حمو بيكا، حفل وايت بيتش "بمارينا 5" بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من زوار مارينا والساحل الشمالى .

وقدم حمو بيكا ، العديد من الأغاني التي لاقت إعجاب الحضور فى أول حفلات وايت بيتش وقام بتنظيم الحفل كلا من هانى وأيهاب الياس.

وقبل دخول الحضور للحفل الأول لـ حمو بيكا بالساحل الشمالي تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة مع تنظيم دخول وخروج .

وشهد الحفل الغنائي الذي أحياه حمو بيكا بالساحل الشمالي ، إقبالا كبيرا من زوار المحافظة وأبناء مطروح والذي أقيم بفندق جويل بيتش مطروح على كورنيش مدينة مرسى مطروح .

وأشعل الفنان حمو بيكا الحفل الغنائى فور صعوده للمسرح الذي تم تنظيمه على شاطئ البحر بفندق جويل بيتش مطروح بكورنيش مدينة مرسى مطروح.

وقبل دخول الأهالي والمصطافين الحفل الأول لـ حمو بيكا؛ تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة مع تنظيم دخولهم وخروجهم.

وأدى الفنان حمو بيكا العديد من الأغاني التى لاقت إعجاب الحضور فى أول حفلة له بمدينة مرسى مطروح.

كما شارك فى إحياء هذه الحفلة مع حمو بيكا على قدورة ونور التوت vip الدخلاوية.

قال طارق مرتضى المتحدث الرسمى بإسم نقابة الموسيقيين - في شهر يناير الماضي- إن تنازل الفنان هانى شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، فحمو بيكا دخل لجنة وسقط بها.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، إن ظهور حمو بيكا فى كليب أحمد الفيشاوى، سيتحدد بعد طرح الكليب، فغناءه فى الكليب، سيختلف عن ظهوره دون أن يغنى و سيتحول الأمر إلى نقابة المهن التمثيلية.

وتابع: "كل من يعتلى "استيدج" أو يغنى فى فرح لابد أن يحصل على "إجازة" أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية، وندرس حاليا من خلال الشئون القانونية منع حمو بيكا من الغناء على"يوتيوب"، كما أن الفيشاوى سيظهر ويغنى فى الكليب بناء على بروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات الفنية ونقابة الموسيقيين، لأن الفيشاوى عضو نقابة المهن التمثيلية.

وكان قد نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، صورة له، من أمام سيارته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق على الصورة قائلًا: «الحاقد والحاسد في النار».

وتسبب مغني المهرجانات الشهير حمو بيكا ، فى حالة من الجدل بعدما نشر صورة جديدة لسيارته بعد التعديل فى أحد المراكز المتخصصة، لتبدو وأنها مطلية بمعدن الذهب، معلقاُ على الصورة: «عربيتي في ثوبها الجديد.. عيار 24».

ولكن السيارة كان قد اشتراها من قبل، ولكنه قرر إجراء بعض التعديلات عليها، ليظهرها بشكل جديد تماما عن مظهرها الأساسي، واعتقد الكثيرون أن السيارة جديدة ومطلية بالذهب الخالص.

وسيارة حمو بيكا هي سيارة من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كروس أوفر، من طراز Audi Q3، تتمتع بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.