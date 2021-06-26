«صورة مصر فـي كتابات الرحالة المغاربة» كتاب للمغربي ربيع عوادي

الدراسة الفائزة بجائزة ابن بطوطة لعام 2021

بيروت – العمانية: صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب بعنوان (صورة مصر في كتابات الرحّالة المغاربة) للباحث المغربي د. ربيع عوادي. تكتسب هذه اليوميات أهميتها من كونها تتناول صورة المشرق العربي في كتابات الرحالة المغاربة خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، متخذة من مصر أنموذجا، وهي إذ ترصد تاريخ العلاقات المغربية المشرقية، إنما تفعل ذلك من خلال تتبع الصورة التي ترسخت في أذهان الرحّالة المغاربة عن مصر على وجه التحديد، لما لهذا البلد من دور محوري ومركزي في نصوص هؤلاء الرحّالة خلال العصر الحديث والمعاصر. تقف هذه الدراسة التي فازت بجائزة ابن بطوطة للدراسات لعام 2021، على التاريخ السياسي والاقتصادي والثقافي لمصر في ضوء يوميات الرحّالة الذين شكلت مصر بالنسبة لهم محطة إجبارية، في سياق رحلاتهم إلى الحجاز، فلم يفوّت هؤلاء الرحالة، على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية ومرجعياتهم الفكرية ومشاربهم الروحية، الفرصة للتنقل في مصر والوصول إلى القاهرة لزيارة معالمها السياحية والعمرانية ولقاء علمائها وشخصياتها الثقافية والروحية. وقد دونوا في يومياتهم ما شرد وما ورد من أخبار وملاحظات ومشاهدات، فكان بعضها مكررًا ومألوفًا، وبعضها الآخر جديدا ومثيرا للقارئ والسامع في المغرب. وقد أسهمت هذه الكتابات إلى أبعد حد في تكوين صورة مصر والمشرق في المخيال المغربي. وتشكّل كتب الرحلة المغربية إلى المشرق، من وجهة نظر عوادي، أهم مصدر لمعرفة التاريخ المصري خلال الفترة الحديثة والمعاصرة، حيث تميزت بكثرتها عدديًّا وبزخم المعلومات فيها كما ونوعا.