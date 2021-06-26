دريد لحام: شاركت محمد الماغوط بكتابة نصوص مسرحياتي

دمشق ــ «الوطن»:

قال الفنان السوري المعروف (دريد لحام) إنه شارك الشاعر محمد الماغوط، في كتابة نصوص مسرحيات (كاسك ياوطن)، (ضيعة تشرين)، (غربة)، منوها أنه لم يقدم نفسه ككاتب، بل كممثل، ومخرج لهذه الأعمال. وأوضح خلال حوار صحفي:

بدأت علاقتي مع محمد عام 1974 في نقابة الفنانين، وقتذاك جلسنا لأول مرة، وتحدثنا عن أسباب هزيمة 1967، واتفقنا أن ننجز عملا مسرحيا عما حدث بين حربي يونيو، وأكتوبر عام 1973».وتابع (لحام) كنا وقتها نحمل طاولة وكرسيين، ونذهب إلى (الغوطة)، ونكتب هناك معا نص (كاسك يا وطن)، ونجاح المسرحية حفزنا أنا و(الماغوط) على كتابة أعمال أخرى مثل (ضيعة تشرين)، و(غربة).

وأضاف: لكن للتاريخ، لم أقدم نفسي يوماً في هذه الأعمال ككاتب، بل كممثل، ومخرج لهذه الأعمال، لكني كنت شريكا في كتابة 50 بالمئة منها، إلى أن وقع الخلاف بيني وبين (الماغوط)، عقب عرض مسرحية (شقائق النعمان). ودون أن يذكر تفاصيل وأسباب الخلاف، قال (لحام): بدأ كل واحد منا يعمل وحده، فقدم (الماغوط) مسرحية (خارج السرب) ولا أعتقد أن أحداً سمع بها، ولم تلقَ النجاح الذي لاقته الأعمال التي كتبناها معا، وأنا بدوري قدمت أعمالا بمعزل عنه مثل (صانع المطر) و(العصفورة السعيدة)، وكانت عروضاً مخصصة للأطفال والعائلة.

عن الواقع السوري قال دريد لحام: الأزمة في سوريا أولها فساد وآخرها فساد وإذا لم يقض على الفساد فإن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ، مبيناً أن المسألة تحتاج جرأة من السلطات، وأناشد المسؤولين بإزالة القصائد التي تتغنى بنهر بردى من المناهج الدراسية بسبب الحالة المزرية التي وصل إليها النهر من التلوث والإهمال.

وعن الفن السوري حاليا قال: الفن السوري اليوم تتحكم به رؤوس الأموال، مثلما تتحكم بمسيرة عناصر العملية الفنية من كتاب ومخرجين وممثلين وفنيين، وأعرف شخصيا عديدا من الفنانين الذين يقومون بالمشاركة في أعمال تلفزيونية، ليس لأنهم أحبوا العمل فيها، بل لأنهم بحاجة لهذا الأجر كي يعيشوا ويطعموا أطفالهم، وهناك شركات، ومحطات تملي على الفنان السوري ماذا يجب أن يقول، وكيف يقول.