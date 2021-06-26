عبير اللمكية: عدستي تقتنص ملامح الوجوه وجمال الطبيعة العمانية

شاركت فـي العديد من المعارض الفوتوغرافية

كتب ــ خالد بن خليفة السيابي:

وميض العدسة وجمالية المشاهد الطبيعية والوجوه دفعت بالمصورة عبير بنت هلال اللمكية لخوض غمار التصوير الضوئي حيث الشغف والطموح والرغبة من أهم العوامل التي ساعدتها لمواصلة التعلم والتعرف على أسرار الضوء بكافة أشكاله ومعانيه ومنها أصبحت تتقن معالجة الصور باستخدام برامج متعددة.

وأيضا بفضل دعم المحيط الأسري صقلت موهبتها بالمشاركة في حلقات العمل المتواصلة والدورات التي تقام بشكل دوري في داخل ولايتها الرستاق وخارجها وشاركت في العديد من المعارض الفوتوغرافية وقدمت تجربتها للمتلقي العاشق للصورة والوجوه التي تعكس ملامح الناس وقامت أيضا بالمساهمة في إبراز جمالية التصوير المعماري وحصلت على القبول في العديد من المعارض والمسابقات وحصدت من خلالها العديد من المراكز المتقدمة على المستوى المحلي والدولي. وفي هذا الإطار تقول : عالم التصوير الضوئي من العوالم الجميلة حيث تتنوع فيها المشاهد التي تعكس سحر الأمكنة وتفاصيل ملامح الناس التي تتضمن قصص وحكايات الزمان بفرحه وقساوته وكل ما ذكر من الأسباب التي جعلتني اأختار عالم العدسة والضوء والحمدلله أن السلطنة تزخر بالأماكن الساحرة التي يقتنصها المصور بعدسته وتتفاعل معها ذائقة المتلقي التي تملك حسا فنيا، وهذا الملاحظ عند مشاركاتي في المعارض حيث نجد من يقف أمام أعمال المصورين ويناقش المصور عن تفاصيل وأسرارالصورة. وأضافت: أيضا فرق الضوء في الولايات لها دور كبير في صقل المواهب وحققت السلطنة إنجازات مميزة في مسابقات كأس العالم للتصوير وأصبحت العدسة العمانية من الأرقام الصعبة التي أين ما حلت تترك بصمة فنية غنية بالجودة والجمال وهذا ينم عن عقلية المصورين العمانيين وأتمنى قادما أجمل لمحبي العدسة.

يذكر أن المصورة عبير اللمكية عضو في فريق الرستاق للتصوير الضوئي وعضو في الجمعية العمانية للتصوير الضوئي وبحوزتها العديد من الجوائز الضوئية على الصعيدين الداخلي والخارجي.