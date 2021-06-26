وزارة الثقافة تواصل الاستعدادات لافتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب 52

المنصة الرقمية تتجاوز 27 مليون زائر وحجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

تواصل وزارة الثقافة الاستعدادات لافتتاح الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية حيث بدأت الدول ودور النشر المشاركة فى التوافد على القاعات لتنسيق المطبوعات والاصدارات الخاصة بها ، كما اطمئن الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور احمد بهى على تنفيذ خارطة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا والتى تشمل الالتزام بمسافات التباعد الامنة بين القاعات والعارضين ووضع الملصقات الارشادية للجمهور لاستمرار التوعية باجراءات مواجهة الجائحة .

وفى نفس السياق شهدت المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض منذ اطلاقها وحتى الان 27 مليون 888 الف و303 زائر وجاء مواطنو اعلى الدول فى الزيارة بعد مصر السعودية ، الولايات المتحدة ، ليبيا والمانيا وتم حجز اكثر من 112 الف تذكرة دخول .

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناح، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول افريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالاضافة الى امريكا ، وتشهد لاول مرة منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض ،كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث " جوجل " ، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة ، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض ، الى جانب انطلاق مبادرة ثقافتك كتابك وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءىة والمعرفة ، كما وفرت وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات خطوط أوتوبيس من والى مقر المعرض للتيسير على الزائرين ، وفيما يتصل بالبرنامج الثقافي لفعاليات المعرض فقد تحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في سبعة مسارات رئيسية هى أنشطة وعروض الطفل ، الثقافة التشكيلية ، القضايا الثقافية الراهنة ، الأقلام الإبداعية ، الشعر والشعراء ، اللقاءات الفكرية ، السينما والعروض المسرحية .