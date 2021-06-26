ليلى علوي تحتفي بإلهام شاهين بعد تكريمها بمهرجان أسوان والأخيرة ترد

ليلى علوي احتفت بالنجاحات التي تحققها زميلتها الفنانة إلهام شاهين خلال الفترة الماضية، وحصولها على العديد من الجوائز من أكثر من مهرجان وفاعلية فنية.

ليلى علوي تحتفي بنجاحات إلهام شاهين: "فرحانة بيكي"

ليلى علوي نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" صورة للفنانة إلهام شاهين أثناء تكريمها على هامش الدورة الخامسة من مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة، والذي شهد حضور كبير من قبل نجوم الوسط الفني، ليلى علوي عبرت عن سعادتها بالنجاحات التي تحققها الفنانة إلهام شاهين خلال الفترة الماضية وحصولها على العديد من الجوائز سواء عن فيلمها الأخير "حظر تجول" أو تكريمها بسبب مسيرتها الفنية الطويلة.

ليلى علوي تمنت النجاح لزميلتها أيضا في خطواتها القادمة فكتبت: "حبيبتي وصديقتي الجميلة والجدعة جدا الهام شاهين، مليون مبروك للعديد من التكريمات والجوائز المستحقة، جائزة المهرجان الكاثوليكي وجائزة أفضل ممثلة من جمعية كتاب ونقاد السينما، وأمس التكريم بمهرجان أسوان لسينما المرأة في افتتاحه، ومبروك للمهرجان وتمنياتي بدورة موفقة، فرحانه بيكي جدا، وإن شاء الله دايما من نجاح لنجاح وكل حاجه حلوة ليكي ودايما زي القمر".

إلهام شاهين ترد على تهنئة ليلى علوي

إلهام شاهين عبر حسابها على "انستجرام" أعادت نشر رسالة التهنئة التي قدمتها الفنانة ليلى علوي وشكرتها على دعمها الكبير لها، وتهنئتها على ما حققته من نجاحات في الفترة الأخيرة، وعن المشاعر الطيبة التي عبرت عنها، فكتبت إلهام شاهين: "حبيبتى يا لولو يا أجمل قلب ..الله يبارك فيكى يا جميلة..ربنا يخليكى ليا ..شكرا لدعمك و مشاعرك الحلوة الطيبة.. ربنا يسعدك و يفرح قلبك".

إلهام شاهين تم تكريمها من مهرجان أسوان لسينما المرأة في أثناء حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وقد علقت الفنانة المصرية على هذا التكريم عبر حسابها على "انستجرام" ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان فكتبت: "شكراً مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التكريم أسعدني جداً".

إلهام شاهين تحصد الجوائز عن فيلمها "حظر تجول"

إلهام شاهين خلال الفترة الماضية قد حصدت العديد من الجوائز عن دورها في فيلم "حظر تجول" الذي شاركت في بطولته وعرض لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وحصدت جائزة أفضل ممثلة في المهرجان، كما نالت كذلك نفس الجائزة في أكثر من مهرجان ومناسبة فنية، وعلقت إلهام شاهين على حصولها على جائزة أحسن ممثلة من جمعية كتاب ونقاد السينما في الأيام الماضية فكتبت تعليقا عبر حسابها على "انستجرام" قالت فيه: "سعيده جداً جداً بحصولى على جائزة أحسن ممثله للمرة الرابعة عن فيلم "حظر تجول".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين قد وجهت في الأيام الماضية التهنئة للفنانة ليلى علوي بمناسبة نجاح فيلمها الأخير "ماما حامل".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لكل من الفنانة إلهام شاهين، وليلى علوي على "انستجرام" و"فيس بوك".