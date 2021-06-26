أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك الـ19 والنجوم يقدمون التهاني ..صور

أحمد زاهر احتفل بعيد ميلاد ابنته الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، كما قدمت لها شقيقتها ليلى زاهر التهنئة بهذه المناسبة الى جانب العديد من نجوم الوسط الفني.

أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك

أحمد زاهر نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعه بابنته الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر وذلك بمناسبة عيد ميلادها الـ19، وتحدث أحمد زاهر عن علاقته بابنته الكبرى، وتمنى أن تحقق خلال سنوات حياتها القادمة كل ما تحلم به، فكتب النجم المصري: "كل سنة و انتي طيبة يا ملوكه يا روح قلب ابوكي يا أول فرحتي، يا أغلى و اطيب و اجمل و احن بنوته في الكون، ربنا يحفظك و يخليكي ليا و يديكي كل اللي بتحلمي بيه علي قد قلبك الأبيض الطيب القمر بحبك اوي يا ملوكتي".

رسالة ليلى أحمد زاهر لشقيقتها ملك في عيد ميلادها

ليلى أحمد زاهر احتفلت كذلك بعيد ميلاد شقيقتها حيث نشرت مجموعة صور تجمعها بها عبر حسابها على "انستجرام"، وعبرت من خلالها عن مدى حبها لها والدعم الكبير الذي تحصل عليه من قبل شقيقتها، كما أكدت ليلى زاهر أن شقيقتها بمثابة "الظهر والسند" وتمنت أن يبتعد عنهما الحسد.

وكتبت ليلى زاهر: "كل سنة وانت أغلى حاجة في حياتي، كل سنة وانت طيبة وأحن قلب في العالم، كل سنة وانت ضهري وسندي، وجنبي وكل حاجة حلوة ربنا يخليكي ليا، ونفضل ديما في ظهر بعض وربنا يبعد عننا الحسد ويحمينا من العين، انت بالنسبة لي الدنيا كلها وبحبك أوي، عيد ميلاد سعيد".

النجوم قدموا أيضا التهاني للفنانة ملك أحمد زاهر بمناسبة عيد ميلادها وكان من بينهم الفنان دياب، وإدوارد، ومحمد رحيم، وبدرية طلبة، وأحمد صفوت، وروجينا، وأحمد حاتم، وإيناس عز الدين، وهاجر الشرنوبي.

ملك أحمد زاهر حديث الجمهور بسبب صورتها قبل فقدانها للوزن

ملك أحمد زاهر قد لفتت الأنظار خلال الأسابيع الماضية بعدما انتشرت صورة صادمة لها قبل فقدانها للوزن وتداول الجمهور الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت حجم خسرانها للوزن وتغير ملامحها كثيرًا، وذلك تمهيدًا لعودتها إلى التمثيل بعد أن ابتعدت عن المجال في طفولتها، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صورة ملك أحمد زاهر حيث أمتدح بعض المتابعين الفنانة الشابة ووصفها بأنها تمتلك إرادة حديدية لقدرتها على فقدان وزنها بهذا الشكل، والتحدي الذي واجهته من أجل أن تصبح إنسانة جديدة.

يذكر أن أحدث أعمال ملك أحمد زاهر كان مشاركتها في مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته كل من الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وأحمد مالك وأحمد داش وإدوارد ومي عمر وفردوس عبد الحميد وسلوى عثمان ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان أحمد زاهر، وليلى أحمد زاهر على "انستجرام".