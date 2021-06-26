القاهرة- دوت الخليج السبت,26 حزيران (يونيو) 2021 - 13:26
قدم النجم المصري محمد حماقي ثاني حفل غنائي في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم، وأثنى حماقي على كافة التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل الذي يعتبر ثاني حفلات الشركة السعودية العالمية Benchmark.
محمد حماقي في حفل جدة
وبحسب بيان رسمي، فقد افتتح الحفل الدي جي العالمي عماد اسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح وقدم لجمهوره العديد من أغنياته المميزة التي أشعلت قبة جدة وزادت حماس الجماهير الذي ظل متفاعلا مع حماقي منذ وصوله ومن مفاجآت الحفل أن حماقي غنى باللهجة الخليجية، كما أعلن دعمه الكامل للمطربة السعودية زين عماد التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها وما زاد من سعادة زين أن الأمر كان مفاجأة بالنسبة لها حيث حضرت الحفل كواحدة من جمهور حماقي لتفاجأ بموقفه معها ودعمه الكامل لها.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة Benchmark محمد زكي حسنين، أن الحفل تم التحضير له بشكل مميز وبالكثير من التقنيات الحديثة تقديرا للنجم محمد حماقي ولكل نجوم الأغنية الذين سيقدموا حفلاتهم في قبة جدة اكبر قبة بالعالم حسب تصنيف غينيس العالمية وتقديرا أيضا للجمهور الكبير الذي يحضر هذه الحفلات منوها أن الشركة حريصة كل الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة السعودية حفاظا على سلامة الجميع وفي نهاية الحفل حرص حماقي على توجيه الشكر لكل جمهوره على استقباله الرائع كما شكر الشركة المنظمة والهيئة العامة للترفيه.
الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان محمد حماقي على "انستجرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد حماقي يغني باللهجة الخليجية في حفله بجدة ويعلن دعمه للموهبة السعودية زينة عماد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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