حلا شيحة تتلقى الدعم من زميلاتها بعد عودتها للحجاب وتلميحها بالاعتزال .. حنان ترك أبرزهن

حلا شيحة عاد اسمها الى دائرة الضوء مجدداً بعد كشفها عن مجموعة صور لها مع عائلتها ظهرت فيها بالحجاب، وليس هذا فحسب، انما ألمحت الى اعتزالها من خلال تدوينتها على الصور بعدما أعلنت تبرأها من فيلها "مش انا" المعروض حالياً وهو من بطولة تامر حسني، في حين لاقى قرارها دعماً من بعض زميلاتها أبرزهن الفنانة حنان ترك التي توجهت لحلا شيحة برسالة دعم وتهنئة.

حلا شيحة تتلقى الدعم من زميلاتها بعد عودتها للحجاب

حلا شيحة تلقت دعماً ملفتاً من زميلاتها في الوسط الفني بعد عودتها للحجاب وتلميحها بالحجاب في احدث تدوينة لها، عقب أشهر من ارتباطها بالداعي الإسلامي معز مسعود، فإنهالت عليها تعليقات زميلاتها اللواتي قدمن لها الدعم والمساندة في قرارها وبينهن الفنانة المعتزلة حنان ترك التي كتبت لها في تعليق على انستغرام :" ربنا يسعدك حبيبتي ويرزقك الطمانينة دائما ابدا " في تأييد منها لخطوة حلا شيحة التي عادت للحجاب وألمحت للإعتزال الفني عقب تبرأها من فيلم " مش انا".

الفنانة شيماء سيف تمنت السعادة لمواطنتها حلا شيحة في قرارها فكتبت لها : "بحبك اوي وأهم حاجة تبقي سعيدة ربنا يفرحك ويراضيكي".

حلا شيحة تلقت كذلك رسائل مساندة من كل من مي عمر التي كتبت لها: "ربا يسعدك يا حلا أطيب قلب"، وتوجهت لها الفنانة درة التونسية بالقول "جميلة في كل حالاتك ربنا يسعدك يا حبيبتي"، اما هند عبد الحليم فأرسلت لها القلوب الحمراء، بينما هنأتها كارمن سليمان على قرارها متمنية لها السعادة، وكتبت لها كذلك رنا سماحة :"ربنا يسعدك يا حبيبتي".

الإعلامية ريهام سعيد علقت لحلا شيحة قائلة :"لازم تعرفي ان الي حصل ده دليل قوي جدا ان ربنا بيحبك اوي . يا رب يسعدك و يوفقك"، وكتبت مي كساب :" ربنا يحفظك ويريح قلبك وعقلك ويراضيكي"، اما هايدي موسي فقالت لها :" الراحة النفسية و السلام الداخلي بالدنيا كلها ربنا ينور بصيرتك لما يحبه و يرضاه و احنا كمان".

حلا شيحة وظهورها بالحجاب وتلميحها بالاعتزال

حلا شيحة كانت قد فاجأت الجمهور بنشرها عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها مع زوجها معز مسعود وكذلك ابنائها، وظهرت وهي تضع غطاء للرأس، مما يشير إلى احتمالية ارتداء الفنانة المصرية للحجاب مرة أخرى، حلا شيحة أكدت في تعليقها على الصورة التي نشرتها مع ابنائها أنها ترغب في أن تعيش حياتها بالشكل الأفضل بالنسبة لها والذي تشعر من خلاله بمدى صدقها مع نفسها وأن تكون قدوة لاولادها فكتبت النجمة المصرية: "أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه بينما أكون صادقة مع نفسي ومعتقداتي وأن أكون قدوة لأولادي".

حلا شيحة تحدثت عن التوازن الذي بدأت تشعر به منذ ارتباطها من معز مسعود، كما أشارت لفيلم "مش أنا" والذي شاركت في بطولته مع الفنان تامر حسني والذي غابت عن عرضه الخاص في الأيام الماضية، حيث وصفت موقفها من الفيلم قائلة: "الفيلم فعلا بقا مش أنا"، كما تمنت التوفيق لجميع زملائها في العمل.

وكتبت: "بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني اكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا ، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من أكتر من سنة ونصف وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وانا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وبأتمنى التوفيق لكل زملائي جمعة مباركة"، وقد اعتبر البعض أن رسالة حلا شيحة قد تكون تلميحا لاعتزالها الفن من جديد.

يُعرض لحلا شيحة حاليا في دور السينما فيلم "مش أنا" من تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر فايز المالكي وحجاج عبد العظيم.

يذكر أن حلا شيحة ومعز مسعود احتفلا بعقد قرانهما يوم 8 فبراير الماضي، وغابت حلا عن المشاركة في أعمال دراما رمضان 2021، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "خيانة عهد" عام 2020.

صور حلا شيحة وزوجها وحنان ترك من حساباتهم الرسمية على انستغرام.