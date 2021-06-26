خاص:الفنان عبدالمحسن النمر يعود للسينما السعودية بعد غياب طويل بفيلم "الربع الخالي"

النجم عبدالمحسن النمر غاب عن السينما السعودية لسنوات طويلة، لكنه قرر العودة لها بعمل جديد سوف يتم عرضه خلال الفترة القادمة، وذلك بعد سنوات من نجاحه الكبير ومشاركته في العديد من الأعمال الدرامية في السعودية والخليج.

عبدالمحسن النمر يعود إلى السينما بعد غياب سنوات

عبدالمحسن النمر الفنان السعودي الكبير كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" لأول مرة عن مشروعه الجديد الذي يعود به للسينما بعد سنوات من الغياب، حيث أكد أن الفيلم الجديد يحمل اسم "الربع الخالي" وهو عمل سعودي مهم قد بدأ التحضير له منذ مدة واقترب الانتهاء منه في الفترة القادمة، كما أوضح أن خطوة مشاركته في هذا العمل تعد دوت الخليج البداية لعودته للسينما.

فقال عبدالمحسن النمر: "السينما دوت الخليج حلمي الدائم واسعى بشكل حثيث للوصول إلى تجربة مكتملة بها، وفيما يخص عودتي للسينما هناك عمل شاركت فيه كضيف شرف وهو فيلم (الربع الخالي) وهو عمل سينمائي سعودي مهم إن شاء الله يرى النور قريبا، حيث قد بات في مراحله الأخيرة ولأول مرة أكشف عنه في هذا التوقيت، والعمل سيكون مرحلة أولى لعودتي للسينما".

عبدالمحسن النمر: "السينما هدفي الأول والأهم"

عبدالمحسن النمر أوضح كذلك أن عودته للسينما لن تتوقف عند فيلم "الربع الخالي"، بل أن هناك مشروعات سينمائية جاري دراستها من أجل المشاركة فيها خلال المرحلة المقبلة، وأكد النجم السعودي أن السينما سوف تظل دائما الهدف الأول بالنسبة له فقال: "هناك مشروعات قادمة تحت القراءة والدراسة، لكن بالتأكيد السينما دوت الخليج هدفي الأول والأهم".

عبدالمحسن النمر قد ابتعد لفترة طويلة عن السينما حيث كان آخر عمل شارك فيه فيلم "من ألف إلى باء" الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2014، وشارك في بطولته مجموعة من الشباب والنجوم من بينهم الفنان شادي ألفونس، وفهد البتيري، وفادي الرفاعي، وسامر المصري، ومها أبو عوف، والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج علي مصطفى.

عبدالمحسن النمر يشارك في بطولة مسلسل "دار غريب"

عبدالمحسن النمر لا يزال لم ينته من تصوير أحدث أعماله الدرامية "دار غريب" الذي يجرى تصويره في دولة البحرين منذ أسابيع ومستمر حتى الآن، وهو يعد من الأعمال الجديدة للفنان السعودي خلال هذه الفترة التي يشارك أيضا بها في مجموعة من الأعمال الدرامية التي لم يتم حتى الآن تحديد موعد لعرضها.

ويشارك في بطولة مسلسل "دار غريب" كل من محمد الصفار، وعلياء محمد، ونورة عيد، وشيخة زويد، وابتسام عبدالله، والعمل من تأليف حسين المهدي، وإخراج حسين الحليبي، والعمل من إنتاج (ماجيك لنس) ومحمد عاشور.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان عبدالمحسن النمر على "انستجرام".