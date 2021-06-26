فخرية خميس تكشف إصابة زوج ابنتها بورم في الرئة وتوجه نصيحة غالية للجمهور

فخرية خميس النجمة العمانية كشفت عن أزمة صحية تعرض لها زوج ابنتها بطل كمال الأجسام العماني بلعرب السلامي، حيث خضع لعملية استئصال جزء من الرئة بعد إصابته بورم.

فخرية خميس تكشف عن خضوع زوج ابنتها لعملية جراحية في الرئة

فخرية خميس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لزوج ابنتها الرياضي بلعرب السلامي والذي واجه خلال الفترة الماضية وعكة صحية، حيث كشفت الفنانة العمانية إصابة زوج ابنتها بورم حميد في الرئة تسبب في مضاعفات مؤلمة له، لذلك قرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة من أجل استئصال جزء من الرئة حتى لا يتطور الوضع إلى أي مرض خبيث، وقد خضع بلعرب السلامي للعملية في مستشفى جامعة السلطان قابوس بعمان الأسبوع الماضي.

فخرية خميس وجهت الشكر للفريق الطبي الذي أشرف على علاج بلعرب السلامي، فكتبت تعليقا على الصورة: "الغالي بلعرب السلامي بطل عمان لبناء الاجسام كان لابد من إجراء العملية بأسرع وقت لاستئصال جزء من الرئة، نتيجة ورم حميد نتج عنه نزيف دم بشكل كبير وآلام وكحة مستمرة وحتى لا ينمو ويتتطور لا سمح الله إلى مرض خبيث كان رأي الدكتور العماني العالمي عادل الكندي في مستشفى جامعة السلطان قابوس اجراء العملية التي خضع لها في الاسبوع الماضي، ولله الحمد والشكر تكللت بالنجاح شكر وتقدير للدكتور عادل الكندي بارك الله فيك وايضا شكر واحترام للفريق الطبي الذي أشرف على حالة بلعرب جزاكم الله خير ماقصرتوا ثقتي بالله ومن ثم بكم كبيرة".

فخرية خميس توضح أهمية الكشف المبكر عن الأمراض

فخرية خميس وجهت نصيحة لمتابعيها وطلبت منهم سرعة الكشف عن أي أعراض يصابون بها، وعدم تأجيل الكشف المبكر لكونه يساعد على الشفاء بشكل أكبر خصوصا بعد تشخيص المرض من الطبيب المعالج بدقة فكتبت فخرية خميس: "التشخيص المبكر لأي حالة مرضية غير عادية تساعد المريض واسرتة معرفة تفاصيلها منذ البداية وعلى المريض عدم إهمال حالتة ويسرع بزيارة الطبيب لشرح شكواه ومعاناتة المرضية، والأهم ايضا ان يكون الطبيب المعاين لحالة المريض النظر بدقة وان يقوم بالتشخيص السليم واجراء فحوصات دقيقة لمعرفة النتيجة، ومن ثم تحويله للطبيب المختص للاشراف واستكمال العلاج قبل فوات الأوان واختصارا للوقت ولعدم تطور الحالة.. ملاحظة حديثي في المطلق لم أحدد اي احد".

تفاصيل الوضع الصحي للفنانة فخرية خميس

فخرية خميس كشفت خلال الأسابيع الماضية عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان، حيث ظهرت في فيديو نشرته مؤخرًا بصوتها فقط، وسلطت الضوء على الضمادة الطبية في يدها التي تتلقى من خلالها العلاج بالمستشفى، لافتة إلى أنها حاليًا في مرحلة العلاج المناعي، ويجب أن تحصل على إبرة مناعية كل 3 أسابيع.

وأكدت فخرية خميس أنها انتهت من العديد من الفحوصات التي بينت أن المرض بدأ يتلاشى إلا أن الإبرة المناعية لابد من الحصول عليها في مواعيدها المحددة، كما وجهت الفنانة العمانية الشكر لكل من سأل عنها في أزمتها الصحية كما وجهت الشكر للفريق الطبي المعالج لها. ولاقى الفيديو الذي نشرته الفنانة القديرة تفاعل عدد كبير من الجمهور الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، والتعافي تمامًا من مرض السرطان قريبًا.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة فخرية خميس على "انستجرام".