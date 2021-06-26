فيديو نرمين الفقي ترقص مع صديقاتها احتفالا بعيد ميلادها

نرمين الفقي احتفلت بعيد ميلادها الـ49 وسط حضور كبير من صديقاتها، وحرصت الفنانة المصرية على تقديم لهن الشكر على الاهتمام بهذه المناسبة والاحتفال معها.

نرمين الفقي تحتفل مع صديقاتها بعيد ميلادها

نرمين الفقي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ49، والذي أقيم بحضور صديقاتها اللاتي احتفلن معها بهذه المناسبة السعيدة، نرمين الفقي ظهرت في الصور التي قامت بنشرها وهي تعيش لحظات من السعادة بسبب هذا الاحتفال الواسع من قبل صديقاتها التي التقطت العديد من الصور معهن، كما ظهرت وهي تحمل كعكة عيد الميلاد، ووجهت النجمة المصرية الشكر لهن على ما قمن به وكان من بينهن الإعلامية ريهام سعيد، فكتبت نرمين الفقي: "شكراً جزيلاً لابنة عمي اللطيفة، وأصدقائي الأعزاء للاحتفال بعيد ميلادي، أحب كل ما صنعتوه لي في يومي".

نرمين الفقي ترقص في عيد ميلادها على أغنية "حلم بعيد"

نرمين الفقي نشرت أيضا فيديو من أجواء عيد الميلاد قامت بتصويره إحدى صديقاتها، وظهرت النجمة المصرية وهي ترقص على أنغام أغنية "حلم بعيد" للفنان محمود العسيلي، وقدمت نرمين الفقي الشكر لصديقتها، كما علق عدد من النجوم على ما نشرته الفنان المصرية، وكان من بينهم الفنانة عبير منير التي كتبت: "كل سنة وانتي طيبة وبخير وسعيدة ونجمة علي طول حبيبتي"، كما تفاعل أيضا كل من الفنانة جومانا مراد، ولقاء سويدان وندى عادل، وريهام سعيد وقد حقق الفيديو الخاص بعيد ميلاد نرمين الفقي أكثر من 80 ألف مشاهدة خلال الساعات الماضية.

نرمين الفقي يوافق عيد ميلادها يوم 21 يونيو وقد نشرت خلال الأيام الماضية أكثر من صورة لها، وعلقت عليها احتفالا بهذه المناسبة فكتبت: "صباح الخير والسعادة زي النهاردة يوم 21 يونيو، الساعة 5 صباحا شاء السميع العليم أني أجي للدنيا الجميلة، يارب الستر والصحة والتوفيق".

نرمين الفقي تعود بقوة للدراما

نرمين الفقي قد عادت لنشاطها الفني من خلال المشاركة في أكثر من عمل درامي خلال شهر رمضان الماضى، حيث تعاونت مع الفنان محمد إمام في مسلسل "النمر" الذي حقق نجاحا ملحوظا في الشهر الكريم، وشاركته بطولة العمل مع مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم بيومي فؤاد، ومحمد رياض، وهنا الزاهد، كما شاركت نرمين الفقي في بطولة مسلسل "ضل راجل" مع كل من الفنان ياسر جلال ونور، وكانت الفنانة المصرية قد ابتعدت لفترة عن المشاركة في الأعمال الدرامية لكن شكل رمضان الماضي عودة قوية لها.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة نرمين الفقي على "انستجرام".