أحلام تلتقي بالمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر في دبي وتعد بمفاجأة قريبا..فيديو

أحلام كشفت عن التحضير لمفاجأة جديدة أثناء لقائها مع المخرج المصري محمد سامي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، مما جعل العديد من المتابعين يرجحون أن محمد سامي سوف يتعاون مع أحلام في فيديو كليب جديد.

أحلام تستعد لمفاجأة مع المخرج محمد سامي

أحلام نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو يجمعها مع المخرج محمد سامي وذلك على هامش حضورهما لحفل في دبي، أحلام كشفت عن الحوار الذي جمعها مع محمد سامي وأكدت فيه على سعادتها بوجوده في الإمارات العربية المتحدة، كما طرحت سؤالا على المخرج المصري حول اجتمعهما في عمل قريبا ليرد بالإيجاب، وأكدت الفنانة أحلام أن هناك مفاجآت سوف تجمعها معه خلال الفترة القادمة لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل بخصوصها، فقالت أحلام في الفيديو: "محمد سامي أنت نورتنا، احنا هنشتغل قريب، عندنا مفاجآت".

أحلام تلتقي بالإعلامية لجين عمران والفنانة مي عمر في دبي

أحلام وحديثها مع المخرج محمد سامي عن التحضير لعمل قريب تسبب في طرح العديد من التساؤلات حول احتمالية أن يشارك محمد سامي في إخراج فيديو كليب جديد للفنانة الإماراتية، حيث أنه يتواجد في الإمارات خلال هذه الفترة مع زوجته الفنانة مي عمر وتحديدا بعدما حصلا الثنائي على الإقامة الذهبية هناك، الإعلامية لجين عمران قد نشرت أيضا عبر حسابها على "سناب شات" فيديو يجمع الفنانة أحلام ومحمد سامي، وألمحت إلى أن هناك مشروع جديد قد يجمع الثنائي.

وقد نشرت لجين عمران بعض الصور والفيديوهات التي تجمع كل من الفنانة مي عمر والفنانة أحلام وكذلك الإعلامية السعودية التي نشرت أحلام أكثر من صورة معها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "وش تتوقعون انا ولولو نسولف عنه".

فيديو مرح يجمع نبيلة عبيد وأحلام في الإمارات

أحلام قد ظهرت خلال الأيام الماضية في فيديو مع الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد التي حرصت على التقاط صور تذكارية وفيديوهات مع النجمة الإماراتية، حيث نشرت النجمة نبيلة عبيد فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت فيه وهي تتفاعل مع المطربة أحلام بالتمايل وترديد بعض من كلمات الأغنية، وعلقت نبيلة عبيد وقالت: "مع نجمة الإمارات العربية والخليج الصديقة المطربة أحلام والحفاوة الجميلة والترحاب الكريم.. مساء الورد"، كما نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر خاصية "الاستوري" لقطات التي جمعتها مع الفنانة أحلام، خلال الحفل وعبرت عن مدى سعادتها بلقائها، ولاقت الفيديوهات التي نشرتها نبيلة عبيد تفاعل عدد من المتابعين.