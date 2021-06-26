"زينة عماد" تحقق حلمها مع "محمد حماقي" على مسرح جدة وتستعد لـ "دويتو" يجمعها به

حققت الفنانة السعودية الشابة "زينة عماد" إحدى أحلامها وشاركت الفنان المصري الكبير "محمد حماقي"، بتأدية عدداً من الأغاني المشتركة على خشبة المسرح وللمرة الأولى في مسيرتها الفنية، فيما أعلن حماقي عن دعمه الكامل للفنانة السعودية الشابة، ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.

"زينة عماد" تحقق حلمها مع "محمد حماقي" على مسرح جدة

اعتلت الفنانة السعودية الموهوبة "زينة عماد" خشبة المسرح وغنت لأول مرة أمام الجمهور، برفقة الفنان "محمد حماقي" خلال حفله المقام في "جدة دوم" تحت إشراف من الهيئة العامة للترفيه، وأشعلت زينة وحماقي الحفل وسط تشجيع حار وتفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.

وأدت الفنانة "زينة عماد" برفقة حماقي عدداً من الأغاني المشتركة على خشبة المسرح، كما قدم لها وعداً بإجراء عمل فني ضخم يجمعهما، الأمر الذي لاقى على إثره جملة واسعة من التفاعلات الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي.

وفي إطار ذلك فلقد نشرت الفنانة "زينة عماد" عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات من الحفل الذي ظهرت فيه وهي تغني بجانب الفنان حماقي على المسرح، وأرفقت تلك الفيديوهات بتعليقات متنوعة تكشف عن مدى سعادتها بذلك الحدث الذي يمثل تحقيق لإحدى أحلامها، وكان من أبرز هذه التعليقات العديد من التغريدات عبر حسابها على "تويتر" ومنها:

"لما قدّمني عالمسرح ، ياناس الارض مو شايلتني من الفرحة"، وفي تغريدة أخرى جاء فيها: "زينة وحماقي اخيراً".

زينة عماد

يُذكر بأن الفنانة السعودية الشابة "زينة عماد" تعد واحدة من أشهر المواهب الفنية التي حققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت دوت الخليج الفائزة بالمركز الأول في "جائزة الموسيقى" إحدى "الجوائز الثقافية الوطنية" المقدمة من وزارة الثقافة السعودية خلال شهر رمضان الفائت.

وتميّزت الموهبة الشابة "زينة عماد" بطرح وغناء الأعمال الغنائية الفريدة بصوتها لفنانين آخرين أو بأعمالها الخاصة، وأجادت مختلف اللهجات الخليجية والمصرية وكذلك اللغة العربية الفصحى، والتي حققت مشاهدات كبيرة وانتشارا سريعاً، وكانت قد كشفت لـ "العربية.نت" بأن رحلتها الفنية قد بدأت من الطفولة، حين كانت الصوت الرسمي لكل المحافل المدرسية في محافظة القطيف شرق السعودية، مشيرة إلى أن الانطلاقة الحقيقية لها كانت على منصات التواصل الاجتماعي، مما ساعد على انتشارها والوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية بشكلٍ أوسع.