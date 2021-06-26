نوال الكويتية توجه رسالة للجمهور السعودي بالتزامن مع طرح تذاكر حفلها المرتقب في الرياض

نوال الكويتية ينتظر قطاعا واسعا من الجمهور السعودي حفلها القادم والذي يأتي ضمن حفلات الرياض التي تنظم من شركة "روتانا"، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نوال الكويتية توجه رسالة للجمهور السعودي قبل حفلها بالرياض

نوال الكويتية وجهت رسالة لجمهورها في السعودية عبر حسابها على "انستجرام" حيث نشرت مجموعة جديدة من الصور لها، وتحدثت عن حالة الاشتياق التي تعيشها بسبب قرب لقائها مع الجمهور في الأيام القادمة، وذلك بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الحفلات الغنائية، نوال الكويتية أكدت على شوقها أيضا للعودة والوقوف على خشبة المسرح لتغني لجمهورها ومحبيها فكتبت تعليقا على الصور التي قامت بنشرها: "لقائي معاكم قرب وانا وايد مشتاقه لكم ومشتاقه اغني ولهت عليكم، حفلات الرياض".

طرح تذاكر حفل نوال الكويتية في الرياض

نوال الكويتية تأتي رسالتها في الوقت الذي أعلنت من خلالها شركة "روتانا" عن بدء بيع تذاكر حفل الفنانة الكويتية والذي من المقرر أن يقام يوم الخميس 1 يوليو، على مسرح فندق فور سيزونز الرياض، ويبدأ سعر التذكرة من 1000 ريال سعودي شاملة العشاء، ويأتي حفل الفنانة نوال الكويتية بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلات الرياض، والذي شارك فيها العديد من نجوم الغناء في العالم العربي والخليج، وكان من بينهم الفنان محمد عبده، والفنانة إليسا ووائل كفوري، ونجوى كرم وماجد المهندس، وراشد الماجد، ونبيل شعيل، وأصالة وغيرهم، ومن المتوقع أن تعلن شركة روتانا عن مفاجآتها الجديدة الفترة المقبلة في موسم الحفلات.

أحدث الأعمال الغنائية التي قدمتها الفنانة نوال الكويتية

نوال الكويتية تعود للحفلات الغنائية ولقاء الجمهور بعد غياب أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، وتفتتح حفلاتها هذا الصيف من الرياض مع شركة روتانا، وهو ما شوق الجمهور للقائها من جديد، وكانت الشركة قد نشرت مؤخراً صوراً وفيديو لنوال الكويتية مع سالم الهندي رئيس الشركة، وهو ما شوق الجمهور أيضاً لأعمالها الغنائية الجديدة في الفترة المقبلة، وكان آخر عمل غنائي للفنانة الكويتية أغنية "فيني كثير" وهي من كلمات الشاعرة رحاب وألحان مشعل العروج، وذلك ضمن ألبوم شركة "وان برودكشن" الذي طرحتها في شهر مايو الماضي و الذي حمل فكرة جديدة بضم عدد من نجوم الغناء في الخليج.

يذكر أن نوال الكويتية كان من المقرر أن تشارك في حفل غنائي في دولة الإمارات المتحدة في شهر فبراير الماضي، وذلك على مدرج خورفكان بإمارة الشارقة، لكن تم تأجيله حتى إشعار آخر، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

الصور مأخوذة من كل من الحساب الرسمي للفنانة نوال الكويتية، وشركة روتانا على "انستجرام"