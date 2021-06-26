الفنانة هويدا يوسف تظهر بـ لوك مفاجئ وتبكي في فيديو حزين:"تعرضت للخيانة ولن أسامح أهلي"

هويدا يوسف اختارت الإطلالة بعد غياب طويل عن الأضواء عبر برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات على قناة "لانا" السورية، فظهرت بـ نيو لوك شعر شعر جري، وكشفت عن العديد من محطات حياتها المحزنة كتعرضها للخيانة من زوجها ومشاكلها مع أهلها حيث أكدت عدم مسامحتها لهم، كما تحدثت عن مرحلة دخولها للإكتئاب وغيرها من التفاصيل التي سنطلعكم عليها.

هويدا يوسف تبكي بسبب "أذى أهلها لها"

الفنانة السورية هويدا يوسف كشفت لرابعة الزيات ولأول مرة عن مشاكلها الشخصية، فتحدثت عن علاقتها المتوترة مع أهلها ومقاطعتها لهم لافتة الى أنها عانت بسببهم الأذى بدون أن تتطرق الى تفاصيل الخلاف بينهما لكنها المحت الى أن عصيانها لأمرهم في قرار زواجها كان من ضمن المشاكل، ولم تتمالك هويدا يوسف دموعها عند الحديث عن أهلها، وقالت بأنها لا تتواصل سوى مع شقيقها الأكبر وشقيقتها الكبرى التي ربَّتها فقط.

هويدا يوسف وإصابتها بالإكتئاب

الفنانة السورية هويدا يوسف تحدثت ايضا في البرنامج عن تفاصيل تعرضها للاكتئاب الذي كان من نتائجه اصابتها بزيادة وزن وصل إلى 105 كيلوغرام وذلك عندما كانت حامل في ابنتها "جنا"، موضحة بأنها كانت تهرب من مشاكلها الشخصية بالأكل.

وتابعت هويدا يوسف حديثها أنه في تلك الفترة اضطرت الى الابتعاد عن الفن خاصة بعد تغير هرمونات جسمها بعد الولادة، وكشفت انفصالها عن زوجها حيث عادت الى بلدها وانطلقت حينها مجددا للعمل لكن ليست بالقوة التي كانت عليها سابقا، ما ضاعف من اصابتها بالإكتئاب خاصة وأنها كانت تحاول العمل للإنفاق على نفسها وابنتها.

هويدا يوسف كشفت كذلك عن تعرضها للخيانة من زوجها مرات متعددة حيث كانت تسامحه حفاظا على علاقتها به خاصة وأنها اختارته رغم معارضة أهلها له، ولفتت الى أنها حاولت التزام الصمت وعدم التحدث عن مشاكلها حتى لا يشمت فيها أحد وخاصة أهلها وحاولت حينها ان تكون قوية و"جبارة" على حساب مشاعرها وأعصابها وصحتها.

هويدا يوسف بـ نيو لوك جريء

هويدا يوسف اطلت في البرنامج بـ نيو لوك جريء حيث ظهرت بقصة شعر صبيانية مع الشعر القصير بينما اعتمدت الى جانب رأسها صيحة الشعر المحلوق "زيرو"، وهي اطلالة تظهر بها لأول مرة بعدما كان الجمهور اعتاد عليها بالشعر الطويل.