بقلب مكسور إيمي سمير غانم تستنجد بالجمهور للدعاء لوالدتها: "تعبانة"

دلال عبد العزيز، الفنانة المصرية القديرة، ما زالت تتصدر اهتمامات الجمهور بسبب عدم استقرار حالتها الصحية، وتعليقات أسرتها المقلقة على حالتها، وآخرهم إيمي سمير غانم التي طلبت من الجمهور تكثيف الدعاء لها.

إيمي سمير غانم تقلق الجمهور على حالة والدتها

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز من فترة شبابها، على حسابها الرسمي بانستقرام، وأقلقت الجمهور بتعليقها على الصورة، حيث طلبت من الجمهور الدعاء لوالدتها بكثافة بسبب عدم استقرار حالتها الصحية، وقالت إيمي سمير غانم في تعليقها على الصورة:" ارجو الدعاء لامي تعبانة.. يارب"، وتفاعل مع تعليق إيمي سمير غانم عدد من النجوم الذين دعوا لوالدتها بالشفاء ومنهم رانيا يوسف وعبير صبري وحمد قلم وغيرهم.

آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

وسيطر الغموض حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بسبب عدم استقرار حالتها الصحية واستمرارها في العناية المركزة وتضارب الأنباء في الفترة الأخيرة حول وضعها الصحي، واكتفت أسرتها بالدعاء لها على مواقع التواصل، في حين كان آخر تعليق حول تطورات حالتها من المذيع رامي رضوان، والذي أكد استمرارها في العناية المركزة وعدم استقرار حالتها الصحية.

رامي رضوان يكشف حالة دلال عبد العزيز

وقال رامي رضوان إن أنباء نقل حماته إلى غرفة عادية، دوت الخليج أنباء غير صحيحة، لافتًا إلى أنها نقلت من غرفة العناية المركزة إلى غرفة أخرى في العناية أيضًا، مشيراً إلى أنها لم تتحرك بمساعدة المحيطين بها حتى الآن بحسب ما تردد مؤخرًا، خاصة وأنها سوف تكون مجازفة إذا بذلت أي مجهود في الفترة الحالية، وأضاف رامي رضوان، أن لا يمكن أن توصف حالة دلال عبد العزيز الصحية بأنها تشهد تحسن كبير، وطالب الجمهور بالدعاء لها لأنها لازالت حالتها غير مستقرة حتى الآن وهناك "مطبات" مازالت تحدث في حالتها.

في السياق نفسه، كان عمرو وهبة الفنان المصري قد علّق على تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز مؤخرًا بعد زيادة التساؤلات حول حالتها وقال: "مش بحب اتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار، بس من خلال اتصالي بيهم للأسف لسة الوضع غير مستقر خالص".