محمد حماقي يوجه رسالة جديدة للموهبة السعودية زينة عماد بعد حفله بجدة:"أتوقعلك نجاح كبير"

محمد حماقي نشر عدة صور جديدة له من حفله الأخير في جدة، وحرص على توجيه رسالة إلى الموهبة السعودية زينة عماد، بعدما قدمها على خشبة المسرح معه وقدمت معه مقاطع من أغانيه ولاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

محمد حماقي يوجه رسالة دعم للموهبة السعودية زينة عماد

ونشر الفنان محمد حماقي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي صوراً جديدة له من حفله الأخير في جدة، والذي شهد عدة لقطات مميزة، أبرزها غنائه مع الموهبة السعودية الصاعدة زينة عماد، وقدم حماقي زينة عماد لجمهور حفله، وأشاد بموهبتها وصوتها ووعدها بتقديم عمل غنائي معها، وحقق حلمها بالغناء معه، بعدما عبرت عن حبها له وقدمت أغانيه من قبل على حساباتها بمواقع التواصل.

محمد حماقي يغني مع زينة عماد في حفله بجدة

وحرص محمد حماقي على تأكيد دعمه للموهبة السعودية زينة عماد، وعلق على صور حفله في جدة وغنائه مع زينة عماد، موجهاً رسالة دعم إليها، ووعدها بمساندتها، وقال محمد حماقي في رسالته:" صوت وحضور ولا أجمل من كده.. براڤو زينة، أبدعتي على المسرح.. انتي موهبة كبيرة وواعدة، وأنا بدعمك وبتوقعلك نجاح كبير"، ويُذكر أن الفنانة السعودية الشابة زينة عماد تعد واحدة من أشهر المواهب الفنية التي حققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت دوت الخليج الفائزة بالمركز الأول في "جائزة الموسيقى" إحدى "الجوائز الثقافية الوطنية" المقدمة من وزارة الثقافة السعودية خلال شهر رمضان الماضي.

محمد حماقي يؤدي مناسك العمرة بعد حفله بجدة

واستغل الفنان محمد حماقي تواجده في السعودية بعد حفله الأخير في جدة، وأدى مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، ونشر أحد أصدقائه صورا له أثناء أدائه العمرة، وتصدر الفنان محمد حماقي التريند بعد حفله الناجح في جدة في "جدة دوم"، و وبحسب بيان رسمي، فقد افتتح الحفل الدي جي العالمي عماد اسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح وقدم لجمهوره العديد من أغنياته المميزة التي أشعلت قبة جدة وزادت حماس الجماهير الذي ظل متفاعلا مع حماقي منذ وصوله ومن مفاجآت الحفل أن حماقي غنى باللهجة الخليجية، كما أعلن دعمه الكامل للمطربة السعودية زين عماد التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة Benchmark محمد زكي حسنين، أن الحفل تم التحضير له بشكل مميز وبالكثير من التقنيات الحديثة تقديرا للنجم محمد حماقي ولكل نجوم الأغنية الذين سيقدموا حفلاتهم في قبة جدة اكبر قبة بالعالم حسب تصنيف غينيس العالمية وتقديرا أيضا للجمهور الكبير الذي يحضر هذه الحفلات منوها أن الشركة حريصة كل الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة السعودية حفاظا على سلامة الجميع وفي نهاية الحفل حرص حماقي على توجيه الشكر لكل جمهوره على استقباله الرائع كما شكر الشركة المنظمة والهيئة العامة للترفيه.