رامي جمال يظهر في فيديو دون إخفاء علامات البهاق في جسده:"طلع ميزة مش عيب"

رامي جمال، المطرب المصري، نشر فيديو على حسابه الرسمي بانستقرام وذلك لدعم المصابين بالبهاق في اليوم العالمي للبهاق، وتحدث عن تفاصيل إصابته وظهر في الفيديو بدون إخفاء علامات البهاق في جسده.

رامي جمال يدعم المصابين بالبهاق في اليوم العالمي لهم

واحتفل الفنان رامي جمال باليوم العالمي للبهاق بفيديو له على حسابه الرسمي بانستقرام، ونشر صورة له قبل الفيديو ووجه رسالة للجمهور قائلاً:" مساء الخير انا انهارده هعمل فيديو لاول مره اتكلم عن البهاق، وارد علي كمية الاسئلة اللي بتجيلي من رجالة وبنات وأمهات واتمنى يفيدكم وربنا يشفي الجميع"، وذلك قبل أن ينشر فيديو على صفحته تحدث بها عن إصابته وعلق عليه قائلاً:" البهاق ميزة.. اسف لو طولت عليكم بس كل يوم اكتر من ١٠٠ رسالة عن البهاق".

رامي جمال يظهر بعلامات البهاق في فيديو جديد

وكشف الفنان رامي جمال عن أماكن إصابته بالبهاق في جسده في الفيديو، وظهر به لأول مرة أمام الجمهور، وذلك من أجل التوعية بالأمر ونشر رسالة دعم للمصابين، وقال رامي جمال إن يتلقى مئات الرسائل تسأله عن طريقة علاجه من البهاق، ولكنه لم يعالج البهاق ولكنه عالج نفسه نفسياً من إصابته، وأشار إلى أن الدعم النفسي الكبير الذي تلقاه من الجمهور وزملائه جعله يشعر أن البهاق ميزة وليس عيب، وقال إن كل المواقف الصعبة والمحرجة التي تعرض لها في البداية لم تعد تؤثر به نفسياً.

وقال رامي جمال في الفيديو إن البهاق مرض مناعي ولا يوجد له حتى الآن علاج نهائي، ولكن هناك علاج مؤقت من الأطباء، ولكنه لن ينصح بذلك، وينصح فقط بضرورة تقديم الدعم النفسي للمصابين بكل الطرق، ووجه رسالة إلى الأمهات بضرورة دعم أبنائهن المصابين، وكشف إنه مطرب ومن المفترض أن شكله مهم في عمله، ولكنه شعر انه لن يؤثر عليه وسيظهر في بوستر ألبومه المقبل بعلامات البهاق في يده.

رامي جمال يوجه رسالة في اليوم العالمي للبهاق

ووجه رامي جمال في ختام الفيديو نصيحة للجمهور وللمصابين بالبهاق وطلب منهم عدم الخجل من الأمر وأن يشعروا بمزايا الأمر والدعم الذي يتلقوه من المحيطين به، وأضاف إنه أصبح سعيداً ويشعر أنه تحرر كثيراً عن السابق بعد كشفه عن إصابته وتلقيه دعم كبير وأصبح غير مهتم برؤية علامات البهاق على جسده.