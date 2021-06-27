شاهدوا بالصور كيف بدت زينب ابنة هيفاء وهبي في أول ظهور بعد جراحة تجميل أنفها

زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، خطفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بسبب ظهورها الأول بعد عملية تجميل أنفها، واحتفلت مع أصدقائها بعيد ميلادها ونشرت عدة صور على حسابها بانستقرام.

ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها

واحتفلت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، بعيد ميلادها برفقة أصدقائها وبناتها، ونشرت عدة صور لها أثناء احتفالها على حسابها بانستقرام، وظهرت أمام قالب الحلوى المخصص لعيد ميلادها، وعبرت عن سعادتها الكبيرة باحتفال أصدقائها بها، وخطفت زينب فياض الأنظار بسبب ظهورها الأول بعد عملية تجميل أنفها، والتي أجرتها مؤخراً في إحدى مستشفيات الكويت.

أول ظهور لابنة هيفاء وهبي بعد عملية تجميل أنفها

ولاقى ظهور زينب فياض الأول بعد عملية تجميل أنفها تفاعل كبير من متابعيها، لملاحظة التغيرات التي طرأت على ملامحها بعد العملية، ويبدو أن زينب فياض لم تتعاف بالكامل من آثار العملية الجراحية، إذ ظهرت في الصور وهي تضع الضمادات الطبية على أنفها بعد العملية الجراحية، ولاقت صورها تداولاً بين متابعيها على مواقع التواصل، والذين شاركوها الاحتفال والتهاني بمناسبة عيد ميلادها.

زينب فياض تجري عملية جراحية في أنفها

وكانت زينب فياض قد كشفت مؤخراً في تصريحات لها لبرنامج "إي تي بالعربي" عن طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها، وكشفت إنها أجرت عملية تجميلية في أنفها، بالإضافة إلى معالجة الإنحراف في أنفها والذي كان يسبب لها ضيق في التنفس، واستعرضت زينب فياض في صور وفيديوهات آثار العملية الجراحية في أنفها، وظهرت وهي تضع الضمادات الطبية على أنفها ووجها بعد العملية، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية في الصور والفيديوهات، وذلك بعدما نشرت سابقاً صورة لها في المستشفى وأقلقت بها المتابعين على حالتها الصحية.

الجدير بالذكر أن زينب أعلنت سابقاً أنها قررت إجراء عملية تجميل في وجهها، وذلك بعدما خضعت سابقًا لتكبير وتجميل الشفاه وبعض التقنيات التجميلية في بشرتها، حيث كتبت: "وفي النهاية قررت أن أعدّل منطقتين تزعجاني في وجهي. وبما أنني أخبركم بكل شيء ولا أخفي عنكم شيئاً، فستعرفون قريباً"، وذلك قبل أن تكشف عن خضوعها لعملية تجميل أنفها.