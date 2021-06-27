فيديو أول ظهور إعلامي لعلا غانم بعد غياب سنوات.. تبكي بحرقة وتكشف السبب الحقيقي لابتعادها

علا غانم عادت للظهور على الشاشة بعد إختفاء طويل لسنوات، وحلت ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وكشفت عدة أسرار عن حياتها الخاصة والفنية والسبب الحقيقي لابتعادها عن التمثيل.

علا غانم تدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب بناتها

وكشفت الفنانة علا غانم في تصريحاتها في البرنامج إنها لم تتوقع رد الفعل الكبير على ظهورها في مصر مجدداً، بعد 4 سنوات من الغياب، وشعرت بمزيج من المشاعر المختلفة بسبب ذلك الحدث المؤثر، وبشعورها أن الناس يفتقدونها، ولم تتوقع علا غانم الضجة الكبيرة حول عودتها والفيديو الذي نشر لها أثناء استعدادها لحفل زفاف ابنتها "كاميليا" مؤخراً.

علا غانم تكشف السبب الحقيقي لابتعادها عن التمثيل

وتحدثت علا غانم عن السبب الحقيقي وراء ابتعادها المفاجئ عن التمثيل والأضواء منذ ما يقارب 4 سنوات، وقالت إنها كانت تخطط من البداية لهذه اللحظة في حياتها، وتعتبرها فترة استراحة وابتعاد وليس اعتزالا نهائيا، وأضافت إنها كانت تحتاج إلى هذه الاستراحة، بسبب عملها الطويل وتعبها في مسيرتها من أجل بناتها، وقالت إنها اتخذت القرار في عام 2016، وقررت السفر إلى أمريكا والتواجد مع بناتها قبل زواجهما.

ولم تتمالك علا غانم دموعها أثناء حديثها عن بناتها، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء، وقالت إنها كانت تريد أن تبقى مع بناتها لأطول فترة قبل زواجهما، بالإضافة إلى أنها كانت تقبل بأعمال كثيرة بسبب الضغوط المادية ورغبتها في تنفيذ متطلبات بناتها، وشعرت إنها ليست في حاجة لذلك مع اقتراب زواجهما وتخرجهما من الجامعة، لذلك قررت الابتعاد، وكشفت علا غانم إنها افتتحت نشاطا تجاريا خاصا بها في أمريكا متعلق بتربية الكلاب وذلك بعد ابتعادها عن التمثيل.

علا غانم تحسم مصير عودتها للتمثيل

وكشفت علا غانم في تصريحاتها إنها أصبحت جدة بعدما انجبت ابنتها لابنها الأول منذ عام، وتغزلت بزوجها الحالي وقالت إن من أسباب استمرار زيجتهما هو حبه وخوفه الشديد عليها، ووجهت علا غانم رسالة إلى الجمهور وقالت إنها تفتقدهم وتعدهم بمفاجآت في الفترة المقبلة، وأضافت إنها تريد العودة للتمثيل وتقديم أدوار أجمل، وانه يعرض عليها أدوار جديدة باستمرار، ولكنها تريد تقديم أدوار نوعية تناسبها وتعجب الجمهور سواء عمل وحيد في العام أو كل عامين مع استمرارها في أمريكا.