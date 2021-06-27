شريف منير وحفيدته يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

شاركت لارا ابنة أسما شريف منير متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهرت لارا مع جدها شريف منير وعلقت عليها قائلة :" جدووو "

يذكر أن أعلنت أسما شريف منير ، بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت أسما شريف منير: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت : "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين .. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم .. إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".