الخميس المقبل.. أنغام تحيى حفلا غنائيا في الأوبرا

تحيى النجمة أنغام يوم الخميس المقبل حفلاً غنائيًا كبيرًا على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية تحت قيادة المايسترو هانى فرحات، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة.

وتعد أولى حفلات النجمة أنغام بعد طرح أغنيتها الأخيرة "أنا بعته كتير" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" التى حققت نجاح كبير، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

وكانت النجمة أنغام طرحت قد أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.

ويأتي طرح أنغام لكليبها الأخير "ودونى عند أمى" بعدما طرحت خلال شهر مارس آخر أغانيها "هو نفس الشوق، وهى الأغنية الذى تعاونت فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، والملحن مصطفى العسال والموزع محمد العشى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

واستعانت في تصويرها بصور عدد من الفنانين والفنانات الراحلين والذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الناجحة وكان لهم أثر كبير في وجدان جمهورهم.