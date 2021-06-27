هالة سرحان تعلق على أزمة ياسمين صبرى وزوجة كريستيانو رونالدو

حرصت الإعلامية هالة سرحان على دعم الفنانة ياسمين صبرى بعد الهجوم عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى واتهامها بتقليد جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال . وكتبت هالة سرحان عبر حسابها بموقع تويتر :" جميلة وانيقة ولوحة فنية ،العقول التافهة السخيفة التى تعقد مقارنات مع واحدة فى بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة" واضافت هالة سؤحان :" عموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجه عالمى تعاقد معها CARTIER اشهر بيوت المجوهرات الفرنسية "

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