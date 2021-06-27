8 يوليو .. محمد عبده يحيى حفلا غنائيا في جدة

يحيى فنان العرب المطرب السعودى محمد عبده، حفلاً غنائيًا، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس الموافق 8 يوليو المقبل، ويعد هذا الحفل الثانى في فترة شهر تقريبًا حيث أحيا الحفل الأول بمدينة الرياض في 4 يونيو الجارى، والذى حضره عشاقه من أهل الخليج، وقدم لهم باقة من أشهر أغنياته منها، "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.

وطرح فنان العرب المطرب السعودى محمد عبده، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مستعجلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.

وفي وقت سابق، طرح فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "يا سيدى سلمان"، كما طرح أغنية "يا أمنيات"، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس، على يوتيوب.

محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.