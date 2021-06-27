الفنانة السعودية نورا عصر تكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل مسلسلها "على الهوى" وأحدث أعمالها السينمائية الجديدة

نورا عصر الإعلامية والفنانة السعودية شاركت في الفترة الماضية في العديد من الأعمال المهمة والتي كان من آخرها فيلم "بلال السادس"، والذي عرض في الأشهر الماضية في قاعات السينما بالسعودية.

نورا عصر تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "على الهوى"

نورا عصر أكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل "على الهوى" كما أوضحت أسباب اختيارها للدور الذي تقدمه في العمل، حيث أكدت أنه محوري ويحمل حلول العديد من المشاكل والحبكات في المسلسل فقالت نورا عصر: "العمل مع المخرج إياد نظمي مريح جداً، لكونه يعرف ما يريد من المشهد ويعطي المساحة المناسبة للممثل ليظهر مهاراته وقدراته، أما بالنسبة للدور فقد فضلت اختياره رغم ترشيحي لدورين في نفس المسلسل، والسبب أن شخصية سماح محورية وفي يدها مفاتيح المشاكل وحلولها في الحبكة".

نورا عصر: "الدراما السعودية باتت تواكب الدراما العالمية"

نورا عصر أشارت إلى التطور الكبير الذي تشهده الدراما السعودية خلال الفترة الماضية وحالة النشاط الفني الواسع في المجال الدرامي والسينمائي، وأكدت أن الدراما السعودية باتت تواكب الدراما العالمية من حيث استخدام أحدث الأدوات والتقينات الفنية، كما أشادت بالدور الكبير الذي باتت تقوم به المنصات الرقمية خلال هذه الفترة المهمة للدراما في السعودية والخليجي بشكل عام فقالت: "الدراما السعودية والخليجية تواكب الدراما العالمية من حيث حداثة التقنيات المستخدمة والابتكار، كما أن المنصات الرقمية الآن دوت الخليج منفذ مهم وفي المتناول فلا مفاجأة من دخول أعمال المنطقة لتعرض على أكثر من منصة عالمية".

نورا عصر تستعد لأكثر من عمل سينمائي جديد

نورا عصر أكدت أنها تستعد لأكثر من عمل سينمائي جديد في الفترة القادمة فقالت: "الآن بصدد قراءة نصوص لفيلمين أحدهما إنساني بحت ويتحدث عن الكارما وأن ما تتركه خلفك قد يلقى طريقة للعودة ومطاردتك، والآخر به رسالة لأهمية الإيجابية والإصرار والعمل الدؤوب للوصول إلى ما نتمناه في الحياة".

وعن أهم الأعمال التي شاركت في بطولته من وجهة نظرها قالت نورا عصر: "أنا شخصية منظمة جداً وكل أعمالي لدي بها أرشيفات بصور الكواليس والتريلرات ، فلذلك جميع أعمالي قريبة مني (حرفياً) دون استثناء وأفتخر بها ويبقى لكل منها مكانه الخاص في قلبي وذكرياته الحلوة في عقلي".‎

نورا عصر تحدثت كذلك على أهمية أن يشارك النجوم الكبار في الأعمال الشبابية الجديدة كخطوة لدعمهم وزيادة ثقة الجمهور بتجاربهم الجديدة فقالت: "وجود نجم مخضرم له تاريخه يثري العمل والمعرفة عند الشباب مما لا شك فيه، ويجعل الشاب يؤمن أكثر بموهبته إذا وُجد الدَعم منه، وذلك دفعة نحو المزيد من الإبداع".

بعض الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة نورا عصر على "انستجرام".