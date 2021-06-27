خاص: تفاصيل عرض مسلسل "من بعدي الطوفان" لإلهام الفضالة وضاري عبد الرضا

إلهام الفضالة بدأت تصوير أحداث أعمالها الدرامية وهو مسلسل "من بعدي الطوفان"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة كبيرة.

تفاصيل مسلسل "من بعدي الطوفان" لإلهام الفضالة

ضاري عبدالرضا أحد أبطال مسلسل "من بعدي الطوفان" كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل العمل الجديد للفنانة إلهام الفضالة، حيث أكد أن العمل لا ينتمي للدراما الكوميدية، كما لن يتم عرضه في شهر رمضان كما تردد، وأشار النجم الكويتي أن العمل الجديد يعد تجربة مختلفة وجديدة من ناحية العرض الدرامي موضحا أنه يجمع العديد من أبطال مسلسل "أمينة حاف".

فقال ضاري عبدالرضا: "مسلسل (من بعدي الطوفان) من الأعمال الدرامية المختلفة في قصتها وهو عمل ليس كوميدي، يتكون من 30 حلقة، ولن يتم عرضه في شهر رمضان القادم بل سوف يعرض قريبا على قناة mbc، كما أن المسلسل لا يعتبر الجزء الثاني من مسلسل (أمينة حاف) لكن العديد من الأبطال المشاركين في المسلسل الأخير هم أيضا أبطال لمسلسل (من بعدي الطوفان)".

ضاري عبدالرضا يكشف معلومات عن دوره في مسلسل "من بعدي الطوفان"

ضاري عبدالرضا أوضح أن تصوير مسلسل "من بعدي الطوفان" قد بدأ خلال الأيام الماضية، وأنه قد ينتهي خلال أسابيع حيث يسعى صناعه للانتهاء منه بشكل سريع، وتحدث النجم الكويتي عن تفاصيل دوره في المسلسل مشيرا إلى أنه يقدم دور يحمل مزيج من الدراما والكوميديا بسبب المواقف والصراعات التي يواجهها نتيجة طباعه الشخصية.

فقال ضاري عبدالرضا: "أقدم في مسلسل (من بعدي الطوفان) شخصية رجل بخيل يواجه العديد من المواقف الكوميدية بسبب بخله، لكن أيضا يمر بخطوط حزينة نتيجة شخصيته، ويبدأ صراع مع شقيقته، أما عن تصوير المسلسل فقد بدأ خلال الأيام الماضية، حيث يركز صناع العمل على تنفيذه مشاهده الخارجية في هذه المرحلة".

إلهام الفضالة تعود بمسلسل "من بعدي الطوفان"

مسلسل "من بعدي الطوفان" من الأعمال التي ينتظرها الجمهور للفنانة إلهام الفضالة وتحديدا بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض في شهر رمضان الماضي ونال نسبة مشاهدة واسعة من قبل الجمهور العربي والخليجي، ويشارك في بطولة مسلسل "من بعدي الطوفان" كل من الفنان شهاب جوهر، وشهد سلمان، وفهد باسم، وشوق الهادي، وصمود المؤمن، وطلال باسم، وحسن عبدال، ورهف محمد، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج مناف عبدال.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة إلهام الفضالة وضاري عبدالرضا على "انستجرام".