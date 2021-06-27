الفنانة الشابة زينة عماد تحتفل بنجاح حفلها مع محمد حماقي:"شكرا من القلب"

زينة عماد الموهبة السعودية التي لفتت الأنظار بشدة بعد ظهورها في حفل الفنان محمد حماقي بجدة، وجهت رسالة شكر لكل من ساندها لتحقيق حلمها بالصعود على خشبة المسرح.

زينة عماد تحتفل بنجاح حفلها بجدة مع محمد حماقي

زينة عماد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور من حفلها مع الفنان محمد حماقي الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي بأكبر قبة في العالم بجدة، حيث أكدت الموهبة السعودية أن نجاحها يعود للتركيز على هدفها والسعي المتواصل لتحقيقه والذي جعلها تشعر بمدى الإنجاز الذي قامت به، كما قدمت الشكر لكل من ساعدها ومنحها الفرصة من أجل أن تظهر في هذا الحفل وتحقق حلمها بالوقوف بجوار الفنان محمد حماقي.

فكتبت زينة عماد تعليقا على الصور التي قامت بنشرها: "بالتركيز على الأهداف والسعي لتحقيقها تستشعر لذة النجاح، ‏كل الشكر لشركة بنش مارك ‏اللي كان لها الفضل في تحقيق أحد أحلامي وأقف واغني جنب أكثر فنان أحبه محمد حماقي ‏ولـ (عمو زكي) وتشجيعه ودعمه لي شكراً من كل القلب".

مساندة واسعة من الجمهور للفنانة الشابة زينة عماد

زينة عماد باتت حديث الجمهور منذ ظهورها مع الفنان محمد حماقي في حفله بجدة، حيث حظت على تفاعل كبير من قبل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدم العديد منهم التهاني لها على هذه الخطوة وكان من بين الذين تفاعلوا مع نجاحها الفنانة السعودية داليا مبارك.

وتعتبر الفنانة الشابة زينة عماد واحدة من أشهر المواهب الفنية التي حققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت دوت الخليج الفائزة بالمركز الأول في "جائزة الموسيقى" إحدى "الجوائز الثقافية الوطنية" المقدمة من وزارة الثقافة السعودية خلال شهر رمضان الماضي.

محمد حماقي يوجه رسالة دعم للموهبة السعودية زينة عماد

محمد حماقي من جانبه نشر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي صورا جديدة له من حفله الأخير في جدة، والذي شهد عدة لقطات مميزة، أبرزها غنائه مع الموهبة السعودية الصاعدة زينة عماد، والتي قدمها للجمهور في حفله، وأشاد بموهبتها وصوتها ووعدها بتقديم عمل غنائي معها، وحقق حلمها بالغناء معه، بعدما عبرت عن حبها له وقدمت أغانيه من قبل على حساباتها بمواقع التواصل.

وحرص محمد حماقي على تأكيد دعمه للموهبة السعودية، وعلق على صور حفله في جدة وغنائه مع زينة عماد، موجهاً رسالة دعم إليها، ووعدها بمساندتها، وقال محمد حماقي في رسالته:" صوت وحضور ولا أجمل من كده.. براڤو زينة، أبدعتي على المسرح.. انتي موهبة كبيرة وواعدة، وأنا بدعمك وبتوقعلك نجاح كبير".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان محمد حماقي، وزينة عماد على "انستجرام".