وفاة والد الفنانة صمود الكندري والنجوم يواسونها

صمود الكندري الفنانة الكويتية قدم لها العديد من النجوم التعازي بعد الكشف عن وفاة والدها عادل الكندري ظهر اليوم، كما وجه الجمهور لها التعازي في هذا المصاب الأليم.

وفاة والد الفنانة صمود الكندري

عبدالله الرومي الكاتب الكويتي أعلن عن وفاة والد الفنانة والمنتجة صمود الكندري، وقدم لها ولأسرتها العزاء حيث نشر على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" رسالة نعى فيها الراحل فكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وفاة والد زميلتنا صمود الكندري عادل سكين الكندري، عظم الله أجركم صمود وهنوف الكندري في وفاة والدكم"، كما نعت كذلك الفنانة إيمان فيصل والد الفنانة صمود الكندري عبر حسابها على "انستجرام".

النجوم يقدمون التعازي للفنانة صمود الكندري في وفاة والدها

مي العيدان الإعلامية الكويتية من جانبها نعت عبر حسابها على "انستجرام" والد الفنانة صمود الكندري، وقدمت لها التعازي في هذا المصاب الأليم وطلبت من متابعيها الدعاء للراحل، فكتبت مي العيدان: "نعزي الفنانة صمود الكندري في وفاة والدها الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع الابرار والصديقين والصالحين ويصبر قلبها انا لله وان اليه راجعون ادعوله بالرحمة فالدعاء رزق الميت"، كما قدم العزاء كذلك للفنانة الكويتية كل من الفنانة إبتسام عبدالله، ومحمد الأنصاري

الفنانة غرور وجهت أيضا التعازي للفنانة صمود على رحيل والدها حيث نشرت صورة للفنانة الكويتية وعلقت عليها فكتبت: "اللهم ابدله دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار.. عظم الله اجرج حبيبتي الفنانه صمود الكندري"، الفنانة صمود منذ الكشف عن وفاة والدها قامت بتعليق حسابها على "انستجرام"، حيث لم يعد متاحا لمتابعيها في إشارة منها إلى حالة الحزن التي تعيشها بعد رحيل والدها.

صمود الكندري تخوض أول تجربة إخراجية لها في مسلسل "بين يديك"

صمود الكندري خلال الفترة الماضية بدأت تصوير أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل عنوان "بين يديك" والذي يعد من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها قريبا، وهو العمل الأول الذي تقوم الفنانة الكويتية بخوض تجربة الإخراج من خلاله، وقد أشاد العديد من أبطال المسلسل بالدور المهم والموهبة التي أظهرتها صمود الكندري أثناء تصوير العمل الذي يشارك في بطولته جمع كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية والذين من بينهم الفنان حسين المنصور، وأحلام حسن، وطيف، وفرح الهادي، وعقيل الرئيسي، وإيمان فيصل.

الصورة مأخوذة من حساب كل من الفنان محمد الأنصاري، ومي العيدان، وغرور، وعبدالله الرومي على "انستجرام".