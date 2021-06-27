وفاة المنتجة اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد عن عمر يناهز 82 عامًا، وأعلن نجلها إيهاب خورشيد خبر الوفاة في تصريح لـ"اليوم السابع"، وأنها توفيت نتيجة لمعاناتها من الالتهاب الرؤى وليس كورونا، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وأضاف إيهاب خورشيد: "هي كانت تعبانة منذ فترة طويلة بالتهاب رئوى ولديها ضيق تنفس، وكان دايمًا معاها جهاز الأكسجين بتاعها لما بينقص بتستخدمه، وكنا خليناها قاعدة في أحد الفنادق القريبة من المطار، وقعدت 3 أيام هناك.

وتابع إيهاب خورشيد: "تعبت ومكنتش قادرة تاخد نفسها بسبب أن الرئة عندها تعبانة جدًا، وده نتيجة فشل رئوى، وأخذناها عشان نوديها المستشفى ولكنها فارقت الحياة ونحن في الطريق".