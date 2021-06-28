هاني شاكر يطرح أغنيته الجديدة "لو سمحتوا" بعد ضجة إطلالته على البوستر.. بالفيديو

هاني شاكر انضم إلى منافسة أغاني موسم الصيف، وطرح اليوم فيديو أغنيته الجديدة "لو سمحتوا" على قناته بيوتيوب، والتي كانت قد لاقت تفاعل كبير من الجمهور قبل طرحها بسبب بوستر الأغنية.

هاني شاكر يطرح أغنيته الجديدة "لو سمحتوا"

وفاجأ الفنان هاني شاكر الجمهور اليوم بطرح فيديو أغنيته الجديدة "لو سمحتوا" على قناته بيوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على مواقع التواصل، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، وقدم هاني شاكر في الأغنية شكل وروح جديدة له في الأغاني الشبابية والكلمات الخفيفة، وذلك بعد مفاجأته في بوستر الأغنية.

هاني شاكر يحتفل بأغنيته الجديدة "لو سمحتوا"

وانضم الفنان هاني شاكر بأغنيته الجديدة "لو سمحتوا" إلى منافسة أغاني الصيف، وذلك بعد الجدل الذي أثاره على مواقع التواصل مؤخراً بسبب إطلالته الشبابية في بوستر الأغنية، ونشر شاكر صورة له مع المخرج نضال هاني ووجه إليه رسالة بسبب دوره في إختيار اللوك وبوستر الأغنية وقال:" كل شكري وتقديري لحبيبي المبدع نضال هاني صاحب الرؤيه الفنيه لهذه الاطلالة الجديدة والجريئة كليا والتي اسهمت بشكل كبير في حدوث هذه الضجة الاعلامية والجدل الكبير الذي دار حول هذه الصور فور ظهورها علي السوشيال ميديا كل الشكر لاخي وحبيبي نضال هاني وكل فريق العمل".

هاني شاكر يثير ضجة بإطلالته الجديدة في "لو سمحتوا"

وكان هاني شاكر قد تحدث مؤخرً في تصريحاته له مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عن الجدل الكبير الذي صاحب طرح بوستر أغنيته الجديدة "لو سمحتوا"، بسبب اللوك المثير للجدل الذي ظهر به، وقال هاني شاكر إنه سعيد بهذه الضجة والاهتمام الكبير بلوك الأغنية الجديدة، خاصة أن الأغنية لم تطرح بعد، وتمنى أن يحقق فيديو الأغنية أعجاب أكبر لدى الجمهور، وأشار إنه يقدم أغنية مختلفة وأراد أن ينفذ معها لوك جديد يناسبها.

وقال الفنان هاني شاكر إنه استقر مع فريق العمل على تقديم هذا الشكل الأوروبي والإيطالي في اللوك الذي ظهر به، وأضاف إن لديه طاقة للجرأة، وأنه لم يقدم شيئاً غريباً ولكنه جديد عليه، ولم يره الجمهور بهذا الشكل من قبل بعد أن تخلى عن الكلاسيكية التي يعرفها عنه الجمهور، وكشف أن زوجته كانت متواجدة معه في موقع التصوير، بالإضافة إلى ابنه شريف، والذين كان لهم دور في اختيار اللوك المفاجيء.