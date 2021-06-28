وفاة المنتجة اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض

اعتماد خورشيد، المنتجة والسينمائية المصرية، توفيت اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، وبعد صراع مع المرض، وأعلنت أسرتها خبر وفاتها وتشييع جنازتها اليوم.

وفاة المنتجة المصرية اعتماد خورشيد

وأعلنت أسرة المنتجة اعتماد خورشيد وفاتها اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، وبعد صراع مع المرض، حيث قضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة في مستشفى النزهة بالقاهرة قبل وفاتها عصر اليوم، وكشفت الأسرة في عدة تصريحات لها إن سبب وفاة اعتماد خورشيد هو نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة، وعانت اعتماد خورشيد في السنوات الأخيرة من عدة أزمات صحية ونقلت للمستشفى أكثر من مرة قبل وفاتها اليوم.

معلومات عن المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد

والراحلة اعتماد خورشيد إسمها الحقيقي اعتماد محمد علي حافظ رشدي، وولدت في 15 يناير عام 1939، وتزوجت من أحمد خورشيد، والد الموسيقار الراحل عمر خورشيد، وهو سبب اعتقاد البعض أنها والدة عمر خورشيد، ولكنها زوجة والده فقط، ووالدة إلهامي وإيهاب وأدهم خورشيد، وهم يعملون في المجال الفني والموسيقي أيضاً.

وعملت اعتماد خورشيد في عدة مجالات سينمائية منها الإنتاج وهندسة الديكور والكتابة والطبع والتحميض وغيرها، وأسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس والفنانة لبنى عبد العزيز وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام، وأسست "معامل إعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد في فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات.

أعمال المنتجة اعتماد خورشيد

ومن أبرز الأعمال التي شاركت في انتاجها وتنفيذها الراحلة اعتماد خورشيد فيلم "المغامرة الكبرى" و"الحسناء والطلبة" و"العزاب الثلاثة" و"المراهقات" و"لو كنت رجلاً" وكانت آخر أعمالها في فيلم "الغشاش" لفريد شوقي في عام 1970.