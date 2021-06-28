صور لقاءات وأنشطة مستمرة للنجوم في دبي.. محمد رمضان يلهو مع النمر ورومانسية أشرف زكي وروجينا

دبي جمعت عدد من نجوم الفن في الأيام الأخيرة، بسبب قضاء بعضهم أجازتهم الصيفية في دبي، ونشر عدد من النجوم صور لقاءاتهم وأنشطتهم في دبي مؤخراً، وأبرزهم محمد رمضان ومي عمر وأحلام ونبيلة عبيد وغيرهم.

محمد رمضان يلهو مع النمر في أجازته الصيفية بدبي

وخطف محمد رمضان الأنظار على مواقع التواصل بعد نشره عدة صور وفيدويوهات من أجازته في دبي، وشارك الجمهور لحظات استمتاعه بوقته في دبي بالإضافة إلى أنشطته هناك، ونشر على حسابه بانستقرام فيديو له وهو يلهو مع النمر ونشر صوراً له وهو يطعم النمر، وذلك بعدما نشر في الفترة الأخيرة عدة صور له في دبي وأبرزها لقائه مع الفنانة نبيلة عبيد صدفة في دبي، وتبادلا الرسائل على انستقرام بعد لقائهما.

رومانسية أشرف زكي وروجينا في دبي

ويتواجد في دبي حالياً عدد من الفنانين وأزواجهم، وعلى رأسهم الفنانة روجينا مع زوجها لفنان أشرف زكي، حيث يقضيان أجازتهما الصيفية في دبي، ونشرت روجينا عدة صور لها مع زوجها في دبي، وشاركت الجمهور لحظات رومانسية لها معه بالإضافة إلى جولاتهما في دبي، ونشرت أيضاً روجينا عدة صور كشفت بها عن إطلالتها الجديدة في دبي، ونفس الحال للفنان ماجد المصري والذي نشر على حسابه بانستقرام عدة صور له مع زوجته أثناء قضاء أجازتهما الصيفية في دبي.

لقاءات فنية وإجتماعية للنجوم في دبي

وشهدت دبي أيضاً عدة لقاءات فنية للنجوم بجانب اللقاءات الودية، ونشر الفنان صابر الرباعي صورة له مع سالم الهندي رئيس شركة روتانا، بعد لقائهما في مكتب الشركة في دبي، وشوق الرباعي الجمهور بالصورة لأعماله الجديدة وتعاونه مع روتانا، وكشفت أيضاً الفنانة أحلام عن مفاجأة فنية جديدة للمخرج محمد سامي، ونشرت عدة صور وفيديوهات من لقائها مع محمد سامي وزوجته مي عمر، بالإضافة إلى لقائها مع الفنانة نبيلة عبيد.

ويقضي عدد من النجوم أجازتهم الصيفية في دبي، ونشروا عدة صور لهم على حساباتهم بمواقع التواصل، ومنهم الفنانة منة فضالي التي نشرت عدة صور لها على الشاطيء في دبي، وكذلك الفنان محمود حجازي والذي نشر صورة له مع نجم الكرة رونالدينهو في دبي، وخطفت الفنانة نبيلة عبيد الأنظار في دبي بعد لقائها لمحمد رمضان وأحلام ومصطفى الأغا بالإضافة إلى تداول فيديوهات لها وهي ترقص وتحتفل في أجازتها بدبي.