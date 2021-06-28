29 يوليو.. على الحجار يحيى حفلا غنائيا بدار الأوبرا

يحيى المطرب على الحجار 29 يوليو المقبل حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقدم الحجار لجمهوره باقه من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

تجدر الاشارة إلى ان على الحجار قد اصيب في 21 مايو الماضي هو وزوجته بفيروس كورونا وأعلنا مؤخرًا عن تعافيهما منه