محمد محي يتعاون مع هانى رجب ومديح محسن والعشاء في ألبوم ”بتاع...

يتعاون النجم محمد محيى في ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بتاع زمان" في أغنيتين بنفس فريق العمل الأولى تحمل اسم "هربت" من كلمات هانى رجب وألحان مديح محسن وتوزيع محمد العشى ومهندس الصوت ماهر صلاح والثانية تحمل طابع المقسوم كما أكد مؤلف الأغنية هانى رجب.

وكان محيي قد طرح عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها "مابقتش شبهى" من كلمات مصطفى مرسى وألحان مدين وتوزيع بيرم، ومن إخراج نبيل مكاوى و"سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.

كما طرح أغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد، وأغنية "بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس، وقد أطلق النجم من قبل عددًا من أغاني الألبوم ونالت إعجاب الجماهير.

ويتعاون "محيى" فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانية، ومن الملحنين محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.