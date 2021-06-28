منى زكي تنضم إلى حملة لمكافحة التحرش لحماية السيدات

انضمت النجمة منى زكي إلى برنامج «StandUp» الذي تم إطلاقه العام الماضي بالتعاون مع منظمة «Hollaback» الأهلية لمواجهة ظاهرة التحرش في الأماكن العامة، وتغيير الثقافة السائدة حول طرق وأساليب مكافحة التحرش وحماية النساء.

ويتماشى برنامج «StandUp» مع شعار «لأنك تستحقيه» والذي يؤكد على أن جمال المرأة هو في الأساس نابع من ثقتها وقدرتها على تحقيق أحلامها.

ومن هذا المنطلق تقوم منى زكي بدعم وتمكين المرأة في مجالات عديدة، سعيًا لزيادة شعورهن بالثقة بالنفس ونزع الحواجز التي تمنعهن من تحقيق حلامهن.

وانضمت كل من النجوم “Céline Marie Claudette” “Soo Joo Park” “Yseult Onguenet” “Nikolaj Coster” “Katherine Langford” الي دعم البرنامج ايمانا باهميه القضيه التحرش و لتشجيع كلا من النساء و الشباب للتصدي الي التحرش.

المبادرة من برنامج StandUp مصر، ﻹطلاق العديد من الحملات التدريبة والوصول للعديد من الفئات العمرية بالمجتمع حيث يمثل التحرش المشكلة الأولى التي تواجهها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.