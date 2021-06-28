رسائل دعم من النجوم لـ شيرين عبد الوهاب بعد أزمة التسجيل المتداول

شيرين عبد الوهاب رغم غيابها عن الساحة الفنية في الفترة الحالية، إلا أن اسمها تصدر اهتمام الجمهور والوسط الفني بشكل كبير في الساعات الأخيرة بعد تداول تسجيل منسوب لوالد زوجها حسام حبيب، فتوجه العديد من زملائها النجوم برسائل دعم لها، رغم نفي الأخير صحة التسجيل المتداول معتبراً بأنه مفبرك لإيقاع الخلافات بين شيرين وبين زوجها حسام حبيب.

رسائل دعم من النجوم لشيرين عبد الوهاب

النجمة اللبنانية نوال الزغبي التي ترتبط بعلاقة صداقة قوية مع زميلتها المصرية شيرين عبد الوهاب، سارعت الى التعبير عن دعمها لها بعد تداول التسجيل المسرب والمنسوب لوالد زوج شيرين عبد الوهاب، فوصفت نوال الزغبي زميلتها المصرية بأنها "ذات قلب أبيض وأن الحياة الحلوة تليق بها" فكتبت على تويتر قائلة: "كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الأصيل والقلب الأبيض، بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك".

الفنانة انجي خطاب علقت ايضا على التسجيل المسرب الذي يطال علاقة شيرين عبد الوهاب بزوجها وحماها، فنشرت صورة المطربة المصرية مع حماها عبر حسابها على انستغرام وكتبت رسالة مطولة تمنت بأن يكون التسجيل مفبركاً، وقالت :"الي جوه نفوس الناس يخض والله ، شيرين وحماها اللي هو ابو حسام حبيب، لما تبص ع الظاهر من برة تحس بكمية محبة بينهم وكأن بنت بتحضن ابوها، تيجي للباطن تلاقي ريكورد متسرب لحماها دة بيقول كلام ف حق شيرين مش حلو، الله اعلم الريكورد صح ولا غلط بس لو صح يبقي موضوع يخوف ، حقيقي سمعت الريكورد وببص للصورة دي وانا خايفة ومرعوبة".

الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلن من جهته عن تضامنه مع شيرين عبد الوهاب في الأزمة المتداوله لها حيث نشر صورة لشيرين وهي تبكي، وكتب قائلاً :" صعبانة عليا شيرين جدا، ليه كده بس".

وبالتزامن مع ما يجري، نشر الإعلامي مصطفى الآغا على حسابه على انستغرام فيديو لأغنية شيرين عبد الوهاب "مشاعر" تعبيرا عن إعجابه بموهبتها القوية.

أول تعليق لـ حسين حبيب على التسجيل المفبرك

والد الفنان حسام حبيب، وفي أول تعليق له عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك على التسجيل المنسوب إليه، نفى صحة التسجيل بشكل قاطع، مستعيناً بالآية القرآنية الكريمة التي نشرها كتدونية وجاء فيها: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وكان التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب لحسين حبيب، والد حسام حبيب، يتضمن ما فحواه بأن هناك خطة لزواج حسام من إمراة أخرى سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وبأن ابنه يتحكم فى كل حسابات شيرين عبد الوهاب البنكية ويأخذ أموالا منها من دون الرجوع إليها وغيره من التفاصيل الأخرى الصادمة.