عبدالرحمن العقل يوضح موقفه من التكفل بعلاج الفنانة انتصار الشراح

عبدالرحمن العقل علّق على ما تردد خلال الساعات الماضية حول تكفله بعلاج الفنانة الكويتية انتصار الشراح التي تواجه أزمة صحية منذ فترة وكان من المقرر نقلها للعلاج في الخارج لكن رفضت إحدى المستشفيات الأمريكية ذلك.

عبدالرحمن العقل ينفي تحمله تكاليف علاج انتصار الشراح

عبدالرحمن العقل نشر عبر حسابه على "انستجرام" تعليقا على ما تردد في الساعات الماضية حول أنه تكفل بعلاج الفنانة الكويتية انتصار الشراح بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها، ونفى الفنان الكويتي هذا وأكد أنه لم يقم به، مؤكدا أن علاج الفنانة الكويتية تتكفل به وزارة الصحة، وأن انتصار الشراح باتت في طريقها للسفر خارج الكويت من أجل استكمال علاجها، وتمنى لها دوام الصحة وأن تعود سالمة من رحلتها فكتب الفنان الكويتي: "وزارة الصحة دوت الخليج اللي متكفلة في علاج الاخت الفنانة انتصار الشراح ما قصروا إن شاء الله تروح وترجع سالمة غانمة وهي بصحة وعافية".

عبدالرحمن العقل يطلب الدعاء للفنانة الكويتية

عبدالرحمن العقل طلب من مروجي هذه الشائعات أن يدعو للفنانة الكويتية من أجل أن تمر من وضعها الصحي الصعب بدلا من ترديد شائعات ليس لها معنى على حسب وصفه، وأكد أن أسرة الفنانة الكويتية تتواجد ودائما بجوارها، مما يعني أنها ليس بحاجة لأي مساعدة مثل تردد في الشائعات التي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي فكتب عبدالرحمن العقل: "ادعولها بدال ما انطلع اشاعات مالها معنى ارجوكم الله يخليلها زوجها وعيالها ومحبينها بس كافي اشاعات مالها معنى".

مستشفى أمريكية ترفض علاج الفنانة انتصار الشراح

مي العيدان قد كشفت خلال الأيام الماضية عبر حسابها على "انستجرام" عن رفض مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية لنقل الفنانة الكويتية انتصار الشراح إليها من أجل تلقي العلاج، كما أكدت مي العيدان أن منذ أشهر قليلة كان في إمكان الفنانة الكويتية أن تنقل للعلاج في الخارج قبل تدهور حالتها، لكنها رفضت رغم تحذير الأطباء لها.

مي العيدان أكدت أيضا أن واقعة رفض انتصار الشراح للعلاج في الخارج تشهد عليها دوت الخليج ومجموعة من النجوم من بينهم الفنانة سعاد عبدالله، وكذلك الإعلامية فجر السعيد، وأكدت أن انتصار الشراح أصرت على موقفها بعدم السفر، مما نتج عنه تأخر في وضعها الصحي ورفض المستشفى الأمريكية قبول حالتها، وأن هذا يحدث في جميع المستشفيات حتى بالكويت.

يذكر أن الفنانة انتصار الشراح نقلت إلى المستشفى على إثر إصابتها بتسمم في الدم، بالإضافة إلى معاناتها مع بعض الصعوبات في التنفس، وبدأت أزمة الفنانة انتصار الشراح الصحية في شهر نوفمبر الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وذلك بعد فترة من شعورها بألم بالمعدة، وخضعت بعده لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعدها أن تخضع لعملية جراحية نتجت عنها تلك المضاعفات.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للإعلامية مي العيدان والفنان محمد العجيمي وعبدالرحمن العقل على "انستجرام"